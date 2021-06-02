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Haberler Ekonomi Haberleri Esnafa nefes kredisi başvuru ekranı - şartları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 2.6.2021 09:21

Esnafa nefes kredisi başvuru ekranı - şartları: , , Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Esnafa nefes kredisi başvuru ekranı - şartları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile esnafa sağlanacak olan nefes kredisi başvuruları geçtiğimiz gün itibarıyla başladı. Esnafa yapılacak yardımlara ilişkin yapılan açıklamada vatandaşların düşük faiz oranı ve 6 ay geri ödemesiz fırsatlarıyla kredi imkanı sunulacağı duyurulmuştu. Öte yandan krediye başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "Esnafa nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, kredi kimlere verilecek, şartları nelerdir, hangi bankalar nefes kredisi veriyor?" sorularını gündeme taşıdı. İşte , , esnafa nefes – destek kredisi başvuru şartları, faiz oranı ve tüm detaylar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği esnaf nefes kredisi başvuru süreci geçtiğimiz gün erişime açıldı. Salgın sürecinde ekonomik anlamda negatif yönlü etkilenen esnaflara sağlanacak olan bu krediyle ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmiş ardından ise detaylar kamuoyu ile paylaşılmıştı. 6 ay geri ödemesiz ve düşük faizli krediye başvuruda bulunmak isteyen kişiler bu noktada "2021 Esnaf nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek, başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte , , esnafa nefes – destek kredisi başvuru şartları, faiz oranı ve ödeme planına ilişkin tüm detaylar…

Esnafa nefes kredisi başvuru ekranı - şartları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ÜYELİK BELGESİ YETERLİ

Nefes Kredi Paketi Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda 10 bankanın katılımı, TOBB ve Kredi Garanti Fonu işbirliği ile hayata geçiriliyor. Buna göre, cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan firmalar bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek.

Esnafa nefes kredisi başvuru ekranı - şartları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

NEFES KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?
KİMLER 200 BİN TL OLARAK KULLANABİLECEK?

Krediden faydalanmak isteyen işletmeler, üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, çevrim içi ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecek. Geçen yıl cirosu 1 milyon lirayı aşmayan işletmelere azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olanlar da azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.

Esnafa nefes kredisi başvuru ekranı - şartları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SON DAKİKA KARARI: 6 AY ÖDEMESİZ DÖNEM

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi.

Esnafa nefes kredisi başvuru ekranı - şartları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

NEFES KREDİSİNİ HANGİ BANBAKAR VERİYOR?

Katılım sağlayacak bankalar Ziraat, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, İş, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım olarak belirlenmişti.

Esnafa nefes kredisi başvuru ekranı - şartları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

EKONOMİYİ OLUMLU ETKİLEYECEK

Nefes kredisine ilişkin üç kamu bankasından açıklama geldi. 'nca yapılan açıklamada, "Nefes Kredisi, KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını kolay, hızlı, ödemesiz dönemli ve düşük maliyetli desteklerle finanse ederek nakit dengelerinin sağlamlaştırılmasına katkı sunacak. İşletmelerin üye oldukları oda/borsadan alacakları 'TOBB Nefes Kredisi Başvurusu" ibareli faaliyet belgesi ile birlikte Ziraat Bankası şubelerine başvuru yapmaları yeterli" denildi.

Esnafa nefes kredisi başvuru ekranı - şartları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

'tan yapılan açıklamada, yeni pakette de özellikle mikro nitelikli işletmelerin uygun koşullarda finansmana erişimini sağlamanın önemli olduğu belirtilerek, "Desteğimizin hem ekonomimize hem de reel ekonomimizin yapı taşı olan KOBİ'lerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Esnafa nefes kredisi başvuru ekranı - şartları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

'tan yapılan açıklamada ise destek paketinin işletmelerin işlerini toplaması için hareket alanı sağlayacağı belirtilerek, "Nefes Kredisi, aşılamanın hızlanması, işletmeleri etkileyen tam kapanma önlemlerinin kademeli olarak hafifletilmesi, turizm ve tatil sezonunun açılması gibi olumlu unsurları tamamlayacak çok önemli bir destek olarak ekonomik aktiviteyi pozitif yönde etkileyecektir" denildi.

Esnafa nefes kredisi başvuru ekranı - şartları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Nefes Kredi Paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu iş birliğinde hayata geçiriliyor.

Yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 cirosunda yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlanacak.

Esnafa nefes kredisi başvuru ekranı - şartları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.

Esnafa nefes kredisi başvuru ekranı - şartları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.

Esnafa nefes kredisi başvuru ekranı - şartları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak.

Esnafa nefes kredisi başvuru ekranı - şartları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi.
Katılım sağlayan bankalar , Vakıflar Bankası, İş Bankası, Halk Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım olacak

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Esnafa nefes kredisi başvuru ekranı - şartları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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