Rusya’dan ABD’ye SWIFT resti

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın SWIFT ödeme sisteminden çıkarılmasına yönelik Batılı ülkelerden gelen açıklamaları değerlendirdi. Lavrov, "Bu tür açıklamalar, Rusya'nın cezalandırılmasına yönelik yeni fırsatlar arandığında uzun süredir yapılıyor" dedi. SWIFT konusunda nasıl bir karar alınacağını bilmediğini ifade eden Lavrov, şöyle konuştu: "AB'nin ve Batılı ülkelerin, güvenilmez bir ortak olduğunu defalarca kanıtladığını ve hiç yoktan hukuka aykırı kararlar alabildiğini biliyoruz. Batılı ülkelerin veya SWIFT yöneticilerinin nasıl bir karar alacağını, onlara yönelik nasıl bir baskı kurulacağını bilmiyorum." Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın, sistemden çıkarılma ihtimali dahil tüm tehditlerin göz önünde bulundurması gerektiğini belirtmişti.