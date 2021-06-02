Son dakika! Dolar ne kadar sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Dünyada ve yurtta meydana gelen gelişmeler doğrultusunda çeşitli sebeplerle alım yapacak olan vatandaşlar döviz kuru alış ve satış fiyatları bilgisine ulaşmak istiyor. Buna göre; bugün dolar ne kadar, kaç TL? 2 Haziran 2021 Döviz kuru ile dolar ne kadar oldu? Son dakika bilgiler.
DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA
DOLAR FİYATLARI
ALIŞ: 8,6240
SATIŞ: 8,6262
EURO FİYATLARI NE KADAR?
ALIŞ: 10,5344
SATIŞ: 10,5383