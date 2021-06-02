Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA - Bugün dolar ne kadar, kaç TL? 2 Haziran 2021 Döviz kuru ile dolar ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 2.6.2021 10:14

- Bugün , kaç TL? 2 Haziran 2021 Döviz kuru ile dolar ne kadar oldu?

SON DAKİKA - Bugün dolar ne kadar, kaç TL? 2 Haziran 2021 Döviz kuru ile dolar ne kadar oldu?

Güncel olarak sorgulanan konular arasında “, kaç TL?” sorusu da yer alıyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken dolar kuru da merak edilenler arasında yerini alıyor. Yurtta ve dünyada meydana gelen gelişmeleri sebebiyle araştırılan ve ekonominin önemli bir bölümünü oluşturan dolar ne kadar, kaç TL? 2 Haziran 2021 Döviz kuru ile dolar ne kadar oldu? Son dakika bilgiler.

Son dakika! Dolar ne kadar sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Dünyada ve yurtta meydana gelen gelişmeler doğrultusunda çeşitli sebeplerle alım yapacak olan vatandaşlar döviz kuru alış ve satış fiyatları bilgisine ulaşmak istiyor. Buna göre; bugün dolar ne kadar, kaç TL? 2 Haziran 2021 Döviz kuru ile dolar ne kadar oldu? Son dakika bilgiler.

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA

DOLAR FİYATLARI

ALIŞ: 8,6240

SATIŞ: 8,6262

DOLAR FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EURO FİYATLARI NE KADAR?

ALIŞ: 10,5344

SATIŞ: 10,5383

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA - Bugün dolar ne kadar, kaç TL? 2 Haziran 2021 Döviz kuru ile dolar ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA