Son dakika! Dolar ne kadar sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Dünyada ve yurtta meydana gelen gelişmeler doğrultusunda çeşitli sebeplerle alım yapacak olan vatandaşlar döviz kuru alış ve satış fiyatları bilgisine ulaşmak istiyor. Buna göre; bugün dolar ne kadar, kaç TL? 2 Haziran 2021 Döviz kuru ile dolar ne kadar oldu? Son dakika bilgiler.