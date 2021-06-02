SunExpress, 2021 yazında iç hat uçuşlarını genişletiyor

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, özellikle salgın döneminde yerli ve yabancı turistlere Antalya ve İzmir'in tatil için en güvenli adreslerden biri olduğunu göstermek adına otoriteler ve turizm profesyonelleri ile iş birliği içinde pek çok başarılı projeye imza atan SunExpress, bu yaz uçuş ağına eklediği yeni destinasyonların yanı sıra Türkiye'nin tatil rotalarına frekans artışı sunarak Türkiye turizmine destek vermeye devam ediyor.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yazında iç hatlarda merkezi Antalya'dan 10, aktarma merkezi İzmir'den ise 14 destinasyona uçuş sunuyor.

Antalya'yı hem iç hatlarda hem dış hatlarda direkt seferlerle en fazla noktaya bağlayan havayolu SunExpress, bu yaz merkezi Antalya'dan Anadolu'da İzmir, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Van, Kayseri, Samsun ve Trabzon'a düzenlediği uçuşlara Malatya ve Hatay'ı da ekledi.

SunExpress, Antalya'dan Malatya ve Hatay'a haftada 2 kez perşembe ve pazar günleri karşılıklı uçuş düzenlemeye başladığını duyurdu.

Bu yaz, SunExpress, aktarma merkezi İzmir'den Antalya, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Kayseri, Trabzon, Malatya, Erzurum, Hatay, Samsun, Kars, Konya ve yeni destinasyonu Bodrum olmak üzere Anadolu'nun 14 kentine uçuş sunuyor.

İzmir ile Antalya arasında haftanın her günü sefer düzenlemeye devam eden SunExpress, haziran sonu itibarıyla her cuma akşamı İzmir'den Bodrum'a gidiş ve pazartesi sabahı dönüş olacak şekilde sefer düzenliyor.

SunExpress misafirleri, "sunexpress.com" web sitesini veya mobil uygulamasını ziyaret ederek, SunExpress'in yaz sezonu tekliflerini inceleyip, avantajlı fiyatlarla rezervasyon yapabiliyor.