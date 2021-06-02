TL mevduatlara stopaj desteği uzatılıyor

TÜRK Lirası (TL) mevduatları için stopaj desteği uygulaması 2 ay daha sürecek. Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türk Lirası'nın değerini korumak, birikimlerin TL cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla verilen stopaj desteği haziran ve temmuzda da devam edecek. Stopaj oranı, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 15 yerine 5.1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine 3.1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 yerine sıfır olarak belirlenmişti. TL mevduat yatırımlarını teşvik etmeye yönelik düzenlemede süre 31 Mayıs itibarıyla sona ermişti.