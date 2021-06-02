Vakıfbank ve Mastercard’dan dijital kredi

VAKIFBANK, online alışverişte kredi kullanımını kolaylaştırmak üzere n11.com ve Mastercard ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Yapılan anlaşmayla Vakıfbank'ta kredi limiti olan müşteriler, Mastercard anlaşması olan üye işyerlerinin e-ticaret sayfasından yaptıkları alışverişlerini, üye işyerinin ödeme sayfasında kendilerine sunulan kredi veya taksitli ek hesapları ile ödeyebiliyor. Sepetteki ürünün özelliğine göre taksit sayısı değişmekle birlikte 36 aya varan vade imkânı da sağlanıyor. Anında dijital krediden hayat sigortası ve kredi tahsis ücreti alınmayan uygulama www.n11.com üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak.