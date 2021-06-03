Akkuyu NGS'de kritik gelişme: O bölüm tamamlandı...

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, kurulum aşamasının hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, "Birinci güç ünitesinin reaktör kabının montajı, bu yıl sahada gerçekleşen çalışmaların en önemlilerinden biri. Reaktör kabı, artık tasarlanan konumuna getirildi. Montaj ekibinin ve kaldırma ekipmanı operatörlerinin kusursuz çalışmasına dikkati çekmek istiyorum. Kabın montajı adeta bir cerrah hassasiyeti gerektirir çünkü izin verilen azami yatay sapma milimetrenin onda birini geçmez. Reaktör kabının kurulumunun tamamlanması, reaktör şaftının yapımıyla ilgili işlere devam etmemize imkan sunacak." ifadelerini kullandı.