Akkuyu NGS'de kritik gelişme: O bölüm tamamlandı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin reaktör kabının montajının tamamlandığını duyurdu. Bakan Dönmez, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, nükleer enerji ile taçlanacak. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin reaktör kabının montajı tamamlandı. Ülkemizin yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023'e doğru adım adım ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, kurulum aşamasının hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, "Birinci güç ünitesinin reaktör kabının montajı, bu yıl sahada gerçekleşen çalışmaların en önemlilerinden biri. Reaktör kabı, artık tasarlanan konumuna getirildi. Montaj ekibinin ve kaldırma ekipmanı operatörlerinin kusursuz çalışmasına dikkati çekmek istiyorum. Kabın montajı adeta bir cerrah hassasiyeti gerektirir çünkü izin verilen azami yatay sapma milimetrenin onda birini geçmez. Reaktör kabının kurulumunun tamamlanması, reaktör şaftının yapımıyla ilgili işlere devam etmemize imkan sunacak." ifadelerini kullandı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin reaktör kabının montajı tamamlandı.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) June 3, 2021
Ülkemizin yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023'e doğru adım adım ilerliyoruz.
Cumhuriyetimizin 100. yılı, nükleer enerji ile taçlanacak.
Hayırlı, uğurlu olsun. 🇹🇷⚡️ pic.twitter.com/eVjGLcsnMn