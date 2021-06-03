Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ödeneğine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre; belirtilen tarihte ödemeler banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgisi bulunmayan ya da hatılı olanların ise ödemeleri PTT üzerinden yapılacak. Bu kapsamda; "Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman?" gibi soruların yanıtları da verilmiş oldu. Buna göre; bu ay Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak, hangi gün? Kısa çalışma ödeneği yattı mı, son gün ne zaman?