EİB ihracatı 15 milyar dolara koşuyor

2021 yılının Ocak – Mayıs döneminde yüzde 26'lık gelişimle ihracatı 6 milyar 100 milyon dolara taşıyan Ege İhracatçı Birlikleri, son bir yıllık dönemde ise ihracatını yüzde 14'lük artışla 14 milyar 257 milyon dolara taşıdı. Mayıs ayında, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 10 tanesi ihracatlarını arttırma başarısı gösterirken, 2 birlik 2020 yılı Mayıs ayı performansını yakalayamadı. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki sanayi sektörlerinin ihracatı Mayıs ayında yüzde 87'lik artışla 380 milyon dolardan, 712 milyon dolara fırladı. Tarım sektörlerinin Mayıs ayı ihracatı 412,6 milyon dolar olurken, 2020 yılı Mayıs ayına göre yüzde 20 gelişim gösterdi. Madencilik sektörü ise; yüzde 54'lük artışla 2020 yılı Mayıs ayında 68 milyon dolar olan ihracatını 94 milyon 40 bin dolara ilerletti.

BEŞİNCİ REKOR GELDİ

2021 yılına fırtına gibi giren ve ilk dört ay ihracat artış rekorları kıran Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nden Mayıs ayında beşinci rekor geldi. ETHİB, Mayıs ayında ihracatını yüzde 223'lük artışla 11 milyon dolardan 35,7 milyon dolara yükseltti. Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliği arasında en fazla ihracat yapan ise; 138 milyon dolarla Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği oldu. EDDMİB, Mayıs ayında ihracatını yüzde 73 arttırma başarısı gösterdi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Mayıs ayında ihracatını yüzde 61'lik artışla 66,7 milyon dolardan 107,4 milyon dolara çıkardı ve EİB çatısı altında adını ikinci sıraya yazdırdı. Pandemi nedeniyle 2020 yılında zor günler geçiren Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2021 yılında dünyada yaşanan normalleşmeyle birlikte ihracatta her ay yeni başarıları kariyerine ekliyor. Mayıs ayında ihracatını yüzde 38'lik gelişmeyle 94 milyon 40 bin dolara yükselten EMİB son 1 yıllık dönemde yüzde 11'lik artışla 1 milyar 5 milyon dolarlık ihracat rakamını hanesine yazdırdı ve 2021 yılı için ortaya koyduğu 1 milyar dolar hedefini Mayıs sonu itibariyle yakaladı.

HAZIR GİYİMDE YÜZDE 59 ARTIŞ

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, en büyük ihraç pazarı Avrupa'daki normalleşmeyle birlikte ihracatta eski parlak günlerine tekrar kavuştu. EHKİB'in ihracatı Mayıs ayında yüzde 59'luk artışla 90 milyon 619 bin dolara çıktı. EHKİB son bir yıllık dönemde de 1 milyar 442 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırmayı başardı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Mayıs ayında 79 milyon 291 bin dolarlık taze sebze meyve ve meyve sebze mamulleri ihracatına imza atarken, 2020 yılı Mayıs ayına göre ihracatını yüzde 36 yukarı taşıdı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; Mayıs ayında yüzde 29'luk ihracat artışıyla 57 milyon 252 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Türkiye'deki tütün ve tütün mamulleri ihracatçılarını çatısı altında buluşturan Ege Tütün İhracatçıları Birliği, Mayıs ayında 56 milyon 849 bin dolarlık ihracat yaptı. Mobilya, kağıt ve odundışı orman ürünleri sektörlerini bünyesinde barındıran Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 56 milyon 323 bin dolarlık dövizi Mayıs ayında hanesine yazdırırken, 2020 yılı Mayıs ayına göre yüzde 16 performans artışı gösterdi.

En büyük ihraç kalemlerinden haşhaş tohumu için Hindistan'ın ithalat vizesinin çıkmasını bekleyen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2021 yılı Mayıs ayında 40 milyon 267 bin dolarlık ihracata imza attı. Mayıs ayında 12 milyar 829 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 2020 yılı Mayıs ayıyla kıyaslandığında ihracatta yatay bir seyir izledi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; yüzde 76'lık gelişimle ihracatını 9 milyar 740 milyon dolara taşıdı.

2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ege Bölgesi'nin Mayıs ayındaki ihracatının iller bazında 2 milyar 192 milyon dolara ulaştığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB ve Denizli İhracatçılar Birliği tarafından bu rakamın 1 milyar 473 milyon dolarlık kısmı kayda alınırken, Ege Bölgesi'nde üretimi ve ihracatı yapılan 550 milyon doların üzerinde bir ihracat farklı bölgelerdeki ihracatçı birliklerinde kayda alındığını, bu rakamın yıllık bazda 8 milyar doları bulduğunu, Ege Bölgesi'nin ihracatının EİB ve DENİB bünyesinde kayda alınmasını talep ettiklerini dile getirdi. EİB bünyesinde kimya, otomotiv, elektrik-elektronik, makine, çimento cam seramik toprak ürünleri sektörlerinde ihracatçı birliği kurulması talepleri olduğunu ifade eden Eskinazi, "İzmir ve çevresinde yenilenebilir enerji ekipmanları üretiminde bir kümelenme oluştu. Mevcut sektörlere ilave olarak EİB çatısı altında "Yenilenebilir Enerji Ekipmanları İhracatçıları Birliği" kurulması gerektiğine inanıyoruz. Bu talebimizi de Ticaret Bakanımız Dr. Mehmet Muş'a ileteceğiz. Haklı talebimizin karşılık bulacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. Mayıs ayında EİB olarak kayda aldıkları 1 milyar 218 milyon dolarlık ihracatın yüzde 36'sını oluşturan 433 milyon 431 bin dolarlık ihracatın EİB bünyesinde ihracatçı birliği olmayan sektörler tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizen Eskinazi şöyle devam etti: "Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz 154 milyon 219 bin dolarlık ihracat performansıyla Mayıs ayında EİB bünyesinde birliği olmayan sektörler içinde en fazla ihracat yapan sektör olmayı başardı. Kimya sektörünü 61,8 milyon dolarlık ihracatla otomotiv endüstrisi, 61,7 milyon dolarlık dış satımla iklimlendirme sanayi ve 60,1 milyon dolarlık döviz getirisiyle elektrik elektronik sektörleri izledi. EİB'den ihracat kayda alan makine sektörü firmalarının ihracatı 49,4 milyon dolar olurken, çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörünün ihracatı ise; 35,8 milyon dolara ulaştı. Bu sektörlerimizde EİB bünyesinde temsil edilmek istiyorlar." 2021 yılının kalan diliminde dünya genelinde aşılamada hız kazanılmasıyla birlikte normalleşme adımlarının daha hızlanmasını beklendiğine işaret eden Eskinazi, "İhracatçılar olarak pazarlama faaliyetlerinde daha özgür hareket edebilmek için aşılamada öncelikli gruplar arasında yer almak istiyoruz. İhracatçı firmalarımızın yöneticileri ve dış ticaret departmanlarında çalışan isimlerinin aşılamada öncelikli gruplar arasına alınmasını bekliyoruz. Aşısı olmayan kişiler vize başvurularında sorunlar yaşamaya başladı" diyerek sözlerini tamamladı.

1.1 MİLYAR DÖVİZ KAZANDIRDI

Mayıs ayında Ege Bölgesi'nin ihracatı 2 milyar 192 milyon 45 bin dolar olurken, İzmir 1 milyar 123 milyon 480 bin dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. İzmir'de faaliyet gösteren iki serbest bölgeden Mayıs ayında 216,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Ege Bölgesi'nde en fazla ihracat yapan ikinci il olan Manisa Mayıs ayını 445,3 milyon dolarlık ihracat tutarıyla geride bırakırken, Denizli 341,3 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Mayıs Muğla açısından yeni bir rekor ayı oldu. Mayıs ayında 69,9 milyon dolar ihracat yapan Muğla tarihinin aylık ihracat rekorunu kırarken, Ege Bölgesi illeri sıralamasında da dördüncü sıranın sahibi oldu. Aydın, 66 milyon dolar, Balıkesir ise; 56,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Afyon 31,6 milyon dolar, Uşak ve Kütahya 29'ar milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.