Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Emekli temmuz zammı için önemli veriler geldi: İşte yeni maaş hesabı...

Enflasyon rakamları yaklaşık 13 milyon emekli ve 3 milyondan fazla kamu çalışanı tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çünkü bu oranlar milyonlarca kişinin zamlarını belirliyor. Emekliler ve memurlar yılda iki kez zam alıyor. Bu zamlar Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem Ocak'ta hem de Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar. İşte emekli temmuz zammı detayları...