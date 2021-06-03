Hedef sıfır atığı ülke geneline yaymak

Birleşmiş Milletler (BM) Habitat 'Atık alanında akıllı şehirler şampiyonu' ödül töreni Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Habitat tarafından atık alanında akıllı şehirler ödülüne layık görüldü. Erdoğan, "Atık alanında akıllı şehirler girişiminin, çevre ve doğayla uyumlu şehirler hedefine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu girişimin başarıya ulaşmasına katkıda bulunmakta kararlıyız. BM Habitat 'Atık Alanında Akıllı Şehirler Şampiyonu' ödülünü, ülkemin gençleri adına kabul etmek istiyorum. Onların çevre konularındaki hassasiyetleri, gelecek güzel günlerin habercisi. Birleşmiş Milletler Habitat'a takdirleri nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. 2017'de Sıfır Atık Projesine başladık. 2023 yılına kadar, Sıfır Atık'ı ülke çapında tam anlamıyla yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ciddi oranlarda hammadde, su ve petrol tasarrufu sağladık" dedi."Neslimiz, iklim krizini bir kriz olmaktan çıkarabilecek son nesildir" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Yükümüz de, sorumluluğumuz da çok ağır. Yalnızca 2017-2020 arasında büyük kazanımlar elde ettik. Ciddi oranda hammadde, su ve petrol tasarrufu sağladık. 17 milyon ton değerlendirilebilir atık toplandı. 2 milyar ton sera gazı salanımı engellendi. 17 milyar lira kazanç elde edildi. Sıfır atığın, insanlar arasında yaygınlaşması ve hâkim bir anlayış olması için çalışmamızı genişletiyoruz." Gençlere büyük iş düştüğünü belirten Erdoğan, şunları söyledi: "Tarihimiz, insanın doğa ve hayvanlarla olan ilişkisini, bugün eşi görülmeyen incelikle düzenleyen örneklerle doludur. Tabiat, bizim tasavvurumuzda öncelikle Yaradan'ın emanetidir. Dünyada 10-24 yaş arasında, 1.8 milyar genç var. Bu rakam, sizlerin, dünyanın düzeni üzerinde ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunuzu gösteriyor. Bu gücü kullanın. Tükenmiş bir dünyanın mağdurları değil, hızla iyileşen bir tabiatın şifacıları olabilirsiniz. Bizler de her daim yanınızdayız, arkanızdayız." ANKARAHABİTAT bölge ofisinin kurulacağının müjdesini veren Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü ülkemizi ilk kez ziyaret etti. Kendileri, bir şehir planlamacısı ve başarılı bir eski belediye başkanı. Alanında önemli işler başarmış çok kıymetli bir isim. Burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum"dedi. Türkiye ile Habitat arasındaki işbirliğinin uzun bir geçmişi olduğunu hatırlatan Erdoğan, "1996'da İstanbul, Habitat 2'ye ev sahipliği yapmıştı. Eşimin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, küresel bir konferans olarak hafızalarda yer etti" diye konuştu.