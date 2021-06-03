İhracat 200 milyar dolara koşuyor

İhracatta mayıs ayında yaşanan yüzde 65.5'lik artış hedefleri de yukarı taşıdı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta yaşanan olumlu seyrin devam ettiğini, normalleşmeyle ihracatta hızlanma beklediklerini söyledi. Bakan Muş'un verdiği bilgiye göre, mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65.5 artışla 16.5 milyar dolara yükseldi. Bu değerle tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatına ulaşıldı.İhracat yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38.3'lük artış yakaladı. Yıllıklandırılmış ihracat ise 193.3 milyar dolarla bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ihracat oldu.Bakan Muş, ihracatı 200 milyar doların üstüne çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "İthalat ise geçen senenin aynı ayına göre yüzde 54 artarak 20.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 7.8 puan artışla yüzde 82.3'e yükseldi" dedi.Bakan Muş, Eximbank'ın Asya Kalkınma Bankası'ndan sağladığı 150 milyon dolar kredinin, yüzde 5'inin ve Dünya Bankası garantisi ile sağlanan 120 milyon euro kredinin en az yüzde 10'unun kadınlara, yüzde 70'inin KOBİ'lere verileceğini açıkladı.Mehmet Muş, pandemi sonrası döneme hazırlık yapıldığını belirterek, "Birçok tüketici alışkanlığında değişikliğin kalıcı olacağını düşünüyoruz. Yeni ürünlerden pazarlamaya kadar yenilikler olacak. Girişimcilere dönüşümde liderlik etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin tedarik gücünü sürdürmek ve geliştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.Bakan Muş, yüzde 7 seviyesindeki ilk çeyrek büyümeye net ihracat katkısının yüzde 1.1 puan olduğunu, yatırımların 2.9 puan katkı verdiğini ve toplam büyümenin yüzde 41'inin yatırımlardan kaynaklanmasının gelecek dönemi üretim ve istihdam artışı anlamına geldiğini vurguladı. Büyümeyi dengeli olarak niteleyen Muş, "İhracattaki ivme, cari açığın kapanması ve daha fazla üretim ve istihdama dönüşmesi açısından büyük önem taşıyor. İhracata dayalı büyüme için çalışmaya devam edeceğiz. 2021'de ekonomimizdeki yükselişe şahit olacağımıza inancımız tamdır" dedi.Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de, Türkiye İhracat Şurası için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılacak şura ile önemli kararların açıklanacağını söyledi. İsmail Gülle, TL ile dış ticaretin desteklenmesinin devam etmesi gerektiğini belirtirken, yılın ilk beş ayı sonundaki ihracata euro/dolar paritesindeki euro lehine yükselişin olumlu etki ettiğini, bunun 695 milyon dolarlık katkı yaptığını vurguladı. Gülle, bu parite seviyelerinin devamını beklediklerini de ekledi.Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan sektörler sırasıyla makine-teçhizat, otomotiv, demir çelik, elektronik-elektrikli cihazlar, plastik malzemelerden oluştu. İsmail Gülle, mayıstaki demir çelik ihracatının 1.3 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek demir çelik ihracatı olduğunu belirtti.