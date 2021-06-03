Kadın gücü yarışmasına rekor başvuru

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işleten Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG) tarafından, kültürel mirasımızı kadın üreticiler aracılığıyla dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen 'Anadolu'nun Kadın Gücü' yarışması bu yıl üçüncü kez 'Şans' temasıyla düzenlendi. Geleneksel motifleri ve kültürel değerleri modernize ederek günümüze taşıyan ürünlere dönüştürmeyi teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada, Türkiye'nin dört bir yanından kadın tasarımcı ve üreticiler 5 ayrı kategoride yarışacak. Pandemi koşullarına rağmen üreten kadınlar, yarışmaya büyük bir ilgi gösterdi. Yarışmaya, 1506 kadın girişimci başvuru yaptı.

67 İL BİN 506 GİRİŞİMCİ

Yarışmada, Takı, Tekstil, Ev & Dekorasyon, Kahve Seti kategorilerinde satışa sunulmaya hazır ürünler yarışırken; illüstrasyon kategorisinde yaratıcı çizgiler arasından seçim yapılacak. Türkiye genelinde düzenlenen yarışmaya son üç yılda 3500'ü aşkın kadın üretici başvuru yaptı. Bu yıl ise 67 ilden 1506 kadın girişimci başvuru yaparak son 2 yılın başvuru rakamlarını pandemiye rağmen geride bıraktı.

BİRİNCİYE PARA ÖDÜLÜ

Yarışmada, jüri tarafından 5 kategoride finalistler arasında değerlendirme yaptıktan sonra her kategorinin birinci sonuçları açıklanacak. Birincilere 10 bin TL ön alım garantisi veren yarışmada, yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla bölgedeki kadın üreticiler ilgili müze mağazalarının tedarikçi listesine de alınacaklar. Yarışmaya 67 ilden 5 ayrı kategoride ürün ve tasarımlarıyla başvuran kadın yarışmacılar; en büyük ilgiyi Ev Dekorasyon kategorisine gösterdi. Kadın Girişimciler, Ev Dekorasyon 'da 508, Takı kategorisinde 344, Kahve Seti'nde 92, Tekstil'de 383 ve İllüstrasyon 'da 179 olmak üzere toplamda 1506 başvuruyla katılım sağladı.

KÜLTÜREL MİRASI YAŞATMAK İÇİN KADIN KOOPERATİFLERİ İLE İŞ BİRLİĞİ

Yarışmanın bu yılki önemli özelliklerinden biri de bölgesel kadın üretimini desteklemek için kadın kooperatifleri ile yapılan iş birliği. Müze mağazalarındaki ürün ihtiyaçlarının bölgesel kaynaklarla iş birliği içerisinde çözülmesi amacıyla kadın kooperatifleri ile bağlantı kuruluyor. Böylece, kadın kooperatiflerindeki kadın emeğinin doğru hedef kitleyle buluşturulması hedefleniyor.

KADIN ÜRETİCİLERİN KALKINMASINA FAYDA SAĞLAMAK BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Anadolu Kültürel Girişimcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ege Bağlıkaya "Anadolu Kültürel Girişimcilik olarak 186 müze ve ören yerinde hizmet veriyoruz. Mağaza ağımız ile dünyanın en büyük mağazacılık zinciriyiz. Müze mağazalarımızı ziyaret eden her ziyaretçi, buradan alınan her hediye ise, ülkemizi ve o müzedeki eşsiz kültürel mirasımızı temsil ediyor. Bizi en heyecanlandıran da bu toprakların kültürel mirasını dünyaya tanıtmak. Tarih boyunca Anadolu'da kadınlar kimi zaman bir dokuma yaparak, kimi zaman bir mücevher işleyerek, kimi zaman bir nakışla kültürü ilmek ilmek işlediler. Şimdi, biz bu topraklarda Anadolu'nun zengin birikimini kendi yaratıcı dokunuşlarıyla yorumlayan kadın üretici ve tasarımcıları, bu yarışmayla bir araya getirmeyi hedefliyoruz." Diye konuştu.

ESERLER SATIŞA SUNULACAK

Her yıl düzenlenen Anadolu'nun Kadın Gücü yarışması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işletme yetkisine sahip Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG), Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) iş birliği ile, kadın girişimci ve tasarımcılara yönelik düzenleniyor. Anadolu'nun Kadın Gücü adını taşıyan yarışma sonucunda seçilecek ürünler, AKG yetki alanlarındaki müze mağazalarında satışa sunulacak.