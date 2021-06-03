Kardeşlerin kapak üretim fabrikası yılda 30 milyon lira katkı sağlıyor

Muş'ta Mehmet, Ferit, Ahmet ve Murat Kaştaş kardeşler tarafından 3 bin metrekare üzerine 15 milyon lira yatırımla kurulan mobilya kapakları üretim fabrikası, başta Doğu Anadolu bölgesi olmak üzere birçok bölgeye satış yapıyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaştaş, 4 kardeş olarak yaklaşık 10 yıl önce tek makine ile kurdukları aile şirketinin kendi olanaklarını kullanarak makine sayısını 9'a çıkardıklarını ve 10 kişiyle üretime başladıklarını anlattı. Şuan 40 kişinin çalıştığını belirten Kaştaş, Yılda 100 bin metrekare üretim yaptıklarını söyledi.

Yıllık 12 bin metrekare olan fabrika kapasitesinin bu yıl yapılan yeni makine alımlarıyla birlikte her geçen yıl artırarak ihracat hedeflediklerini aktaran Kaştaş şunları kaydetti:

"Hedefimiz yılda 100 bin metrekareye üretime ulaşmaktır. Onun için hem eleman sayımızı artırdık hem araç kapasitemizi artırdık. Geçen yıl 10 kişi ile çalıştığımız personel sayımızı 40 kişiye yükselttik. Bölgemizde geçen yıla kadar burada faaliyet göstere Mobilyacılar dolap kapakları tamamen il dışında temin ederken, şirketimiz üretime başlamasıyla birlikte bölge halkı bizden almaya başladılar. Burada Mobilya malzemeleri, dolap kapakları, mutfak dolabı kapakları, PVC mebran kapakları, banyo dolaplarında kullanılan kapakları üreterek, yılda yaklaşık olarak Muş ekonomisine 30 milyon lira girdi sağlıyoruz. Bölgemizi dışa bağımlılığı kurtarmak için bu yatarımı yaptık. Bölgemiz bu yatırıma ihtiyacı vardı."

En büyük hedefleri Muş'ta ürettikleri kapakları ihraç etmek olduğunu dile getiren Kaştaş, "Onun hazırlığını yapıyoruz. Uluslararası TÜF fuarında stant aldık. İnşallah pandemiden dolayı bir aksilik olmasa ekim ayında katılacağız. Doğu Anadolu bölgesinin tüm illeri olmak üzere Karadeniz bölgesindeki anlaşma yaptık sevkiyatlarımız başladı. Ancak birinci amacımız yurt dışına ihracat yapmak. Çünkü ihracat ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bu yatırımlarımızın temel amacı bu." diye konuştu.

Kardeşlerden Ferit Kaştaş ise 2012 yılında kurdukları atölyede bir makine ile günde 100 metrekare üretim yaptıklarını belirterek,"2021 yılında aldığımız modern makinelerle 40 kişilik bir personelle günlük 450 metrekare altına düşmemek şartıyla üterim yapmaya devam ediyoruz. 15 ilimize kapak sevki yapıyoruz. Hedefimiz 81 ilimize ulaşmaktır. Bu nedenle bu yıl yurt dışından 3,5 milyon lira PVC mebran baskı makinesi, ayni zamanda yurt içinden de 1,5 milyon lira 2 CNC makinesi alarak makine parkurumuzu 9'a çıkardık." diye konuştu.