MB: Erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı

Merkez Bankası (MB), programlı 'Yatırımcı Toplantıları' çerçevesinde haziran ayı toplantısını dün çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Merkez Bankası Başkanı Şahab Kavcıoğlu, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında, "Piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerekiyor" dedi. Ekonomide güçlü trendin sürdüğü belirtilen toplantıda, ihracattaki güçlü artış eğiliminin, altın ithalatındaki belirgin gerilemenin ve bireysel kredilerdeki yavaşlamanın dış dengede beklenen iyileşmeyi desteklemesi beklendiği vurgulandı. Son dönemde aşılamaya dair yaşanan olumlu gelişmelerin salgından olumsuz etkilenen sektörlerdeki iktisadi faaliyetin normale dönmesine ve cari dengedeki iyileşmeye katkı sunacağı belirtildi. Ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacak ılımlı bir iç talep ve kredi büyümesi sağlanması için sıkı para politikası duruşu gerektiği vurgulanan toplantıda, enflasyonda yüzde 5 hedefinin devam ettiği mesajı verildi. ANKARA