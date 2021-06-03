Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Sinop'ta turizm beklentisi arttı
Giriş Tarihi: 3.6.2021 14:11

'ta turizm beklentisi arttı

AA
Sinop'ta turizm beklentisi arttı

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında, 39,27'ye gerileyerek 'nin en az vaka görülen kenti olan 'ta, yaz sezonunda turizm hareketliliği beklentisi arttı.

Tarihi ve kültürel zenginlikleri, tabiat parkları, uzun sahilleri ve temiz deniziyle yaz sezonunda bölgenin en çok ziyaret edilen kentlerinden biri olan Sinop'ta, Kovid-19 vaka sayılarındaki hızlı düşüşün devam etmesi turizmcileri mutlu etti.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığınca, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısının Sinop'ta 39,27'ye gerilediğinin açıklandığını hatırlatarak, vaka sayılarındaki düşüşün, yaz sezonu öncesi turizm açısından çok pozitif bir gelişme olduğunu söyledi.

Güvenli ve sağlıklı turizmin adresinin Sinop olabilmesi noktasında düşüşün devam etmesini arzu ettiklerini anlatan Çobanoğlu, "Vaka sayılarımızdaki bu düşüş, turizm noktasında bize büyük avantajlar sağlayacaktır. Bu psikolojik olarak da insanlar üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır. Ancak hedefimiz sadece bölgemizde değil Türkiye'de en az vaka görülen kent olmak. İnşallah güvenli ve sağlıklı turizmin adresi, bu yaz sezonunda Sinop olacak." diye konuştu.

Çobanoğlu, kentteki konaklama tesislerinde yavaş yavaş yaz dönemine ilişkin rezervasyonların başladığını sözlerine ekledi.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Sinop'ta turizm beklentisi arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA