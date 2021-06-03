Türk SİHA'larının yeni mühimmatları göz kamaştırıyor: Seri üretime hazır!

TÜBİTAK SAGE'nin şu anda 60'a yakın proje yürüttüğünü ifade eden Okumuş, temel olarak mühimmat, platform projeleri üzerinde çalıştıklarını, bunun yanında çok önemli projeler için alt bileşen, alt sistem geliştirme yönünde de destekleri olduğunu söyledi.

Okumuş, halen çok önemli ve kritik bazı bileşenlerin üretimini gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bir yandan da önemli test altyapılarına sahibiz, tesis anlamında farklı kuruluşlara destekler sağlıyoruz. Yoğun bir tempodayız, çok fazla proje yürütüyoruz, bir yandan da elimizden geldiğince savunma sanayisinde faaliyet gösteren kuruluşlarımızın projelerine destek olacak iş paketleri yürütüyoruz." diye konuştu.