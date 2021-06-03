Türkiye ekoturizm ile yıllık 250 milyon TL kazanacak

Dünyada yaşanan ekonomik, siyasal, kültürel, teknolojik ve çevresel alandaki değişmeler insanların tatil anlayışlarında da değişikliğe neden oluyor. Son yıllarda özellikle doğadan uzaklaşan kentli insanların tatil tercihlerini başında ekoturizm, her geçen gün önemini artırıyor. Türkiye de orman varlığı noktasındaki potansiyelini değerlendirmek ve hem yerli hem de yabancı turistlere doğayı izleyip yaşayabileceği bir fırsat sunmak için kolları sıvadı.

Orman Genel Müdürlüğü de ormanlık sahalar üzerinde ekoturizm faaliyetlerini planlamak ve bu alanları çevresindeki yöre halkına katkı sağlamak amacıyla 2021-2025 yıllarını kapsayan 'Ekoturizm Eylem Planı' hazırladı. Eylem planı kapsamında, ülkemizdeki 28 Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bir kısmı mesire alanlarına entegre bir kısmı da yeni olmak üzere toplamda 110 rota belirlendi. Geliştirilen "Benim Ormanım" mobil uygulamasıyla söz konusu rotalara ulaşabilecek turistler, belirlenen rotalara dair bütün bilgilere de rahatlıkla erişebilecek.

DOĞA İLE BAŞ BAŞA KALİTELİ ZAMAN

OGM'nin ekoturizm çalışmaları konusunda SABAH'a bilgi veren Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Mehmet Koç, ekoturizme, herhangi bir yapılaşmanın olmadığı ormanlık alanlarda insanların doğa ile baş başa kalabileceği, kaliteli zaman geçirebileceği bir doğa aktivitesi diyebiliriz" dedi. Koç, doğa yürüyüşü, bisiklet, at biniciliği vb. aktivitelerin yapılabildiği belirlenen rotalarda ormanın sağlık ve estetik değerleriyle birlikte çevrenin tarihi ve kültürel değerlerini de deneyimleme fırsatı sunulduğuna dikkat çekti. Koç, "Bu alanlarda dinlenme yerleri, seyir terasları, yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları, ahşap basit köprüler, yöresel ürün satış stantları gibi kalıcı olmayan yapı ve tesisler yapılıp, alanların çevresi ile beraber cazibe merkezi haline getirilmesi sağlanmaktadır" diye konuştu.

ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI

1995 yılında dünyada ekoturizm yapan insan sayısının 527 milyon, 2018'de 1.4 milyar insana ulaştığına dikkat çeken Koç, "Bu sayının 2030 yılında 1.8 milyar insana ulaşması bekleniyor" dedi. Şu anda dünyada 77 milyar dolarlık bir ekoturizm payı olduğunu aktaran Koç, "Türkiye'deki orman varlığı ekoturizm için gerçek anlamda bir potansiyel. Dünyada bu alandan çok gelir elde eden ülke var. Kostarika bu alanda en çok gelir elde eden ülkelerin başında geliyor. Biz de Türkiye olarak bu potansiyelimizi öne çıkaralım. Eylem planımız kapsamında 4 yılda oluşturulacak toplamda 110 ekoturizm alanı ile ülke turizm destinasyonlarına yıllık 250 milyon TL katkıda sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.