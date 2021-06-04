İGA’dan Dünya Çevre Günü’nde farkındalık hareketi

Tasarım aşamasından itibaren sürdürülebilir bir yaklaşımla hayata geçirilen İstanbul Havalimanı'nda, çevre farkındalığı kapsamında yapılan çalışmalara bir yenisini daha eklendi. İGA, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yolculara çevre farkındalığı kazandırmak ve atık yönetiminde davranışsal dönüşüm sağlamayı hedefleyen 'Kollekt' uygulamasını hayata geçiriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Politikası ile uyumlu şekilde Doğa Koruma Merkezi Vakfı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından Coca-Cola Vakfı desteğiyle ve Kemer Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Temiz Akdeniz Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi kapsamında tasarlanan 'Kollekt' uygulaması ile İstanbul Havalimanı'nda da atık yönetim alışkanlıklarını değiştirilmesi ve farkındalık yaratılması hedefleniyor.

HEDEF YOLCULARA ÇEVRE FARKINDALIĞI KAZANDIRMAK

Yolcuların çevreye saygısını gösterebileceği teknolojik bir uygulama olan 'Kollekt' ile havalimanında biriken atıkların anında toplanması amaçlanıyor. Atığını dönüştürebilen havalimanı olma yolunda ilerleyen İstanbul Havalimanı atık sistemini de teknolojik bir alt yapıyla destekliyor. Uygulama içerisinde havalimanı haritası detaylıca entegre edildiği için yolcular bulduğu atığı en yakın konteynere götürebilecek. Yolcular karşılaşılan atıkların fotoğrafını çektikten sonra uygulama üzerinde atık türü ve atığın nasıl atılacağını seçip, en yakın konteynere yönlendirmeleri yapılacak.Bu sayede her atık için de puan kazanılıyor.