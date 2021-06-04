Küresel konut fiyatları artışında lider Türkiye

Konut fiyatlarındaki yükseliş ivmesi Türkiye'yi dünya liderliğine yükseltti. Konut ve ticari emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank tarafından hazırlanan küresel konut fiyatları endeksine göre tüm dünyada konut fiyatları mart sonu itibariyle 12 aylık sürede ortalama yüzde 7.3 arttı. Küresel fiyatlardaki bu artış 2006'nın son çeyreğinden bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi. Bu durum 2008 küresel finans krizinin temelinde olan konut sektöründe ısınmaya dikkat çekti. Endekste ilgili dönemde konut fiyatları en çok artan ülke ise Türkiye oldu. Bu dönemde Türkiye'de konut fiyatlarının yüzde 32 arttığı görüldü. Türkiye'yi yüzde 22.1 artışla Yeni Zelanda, yüzde 16.6 artışla Lüksemburg izledi.