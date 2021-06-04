Mobilyacılar lojistik merkeziyle ABD ihracatını beşe katlayacak

Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda atılan adımlar meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda en hızlı sonuçlardan biri ise mobilya ihracatındaki artışla alınıyor. 2020'de ABD'ye mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yaklaşık 283 milyon dolarlık ihracat yapılırken bunun 183 milyon dolarını mobilyacılar gerçekleştirdi.Mobilya sektörü bu yılın sadece ilk beş ayında ise ABD'ye 108 milyon doların üzerinde ihracat yapmayı başardı. Bu yıl rakamı 1 milyar doların üzerine taşımayı planlayan sektör, bu hedefin yapı taşlarını da döşemeye başladı. Bu kapsamda ABD Yurtdışı Lojistik Merkezi'ni kurmak için kolları sıvayan sektör, tüm prosedürleri tamamladı.Kaliforniya eyaleti Los Angeles'ta 10 bin metrekarelik lojistik merkezini açmak için sabırsızlanan sektör, bu yılsonunda ihracatı beşe katlayarak 1 milyar dolara ulaştıracak.Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, "Yurtdışı Lojistik Merkezleri projesi ile mobilyalarımız Türkiye'den ABD'ye gidecek. Oradaki talebe göre eyaletlere daha hızlı gönderilecek. Böylece tedarik zinciri maliyetleri azalacak, stok yönetimi sağlanacak, siparişler kısa zamanda ulaşacak. İhracatçımız için de ABD uzak pazar olmaktan çıkacak" dedi.Yılın ilk beş ayında ABD'ye sadece mobilyada 108 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını anlatan Güleç, lojistik merkezlerinin itici güç olacağını kaydetti. Merkezin açılmasıyla ihracatın beş kat artarak 1 milyar dolara çıkacağını aktaran Güleç, "Bu 2022'de 2 milyar dolar, 2023'te ise 3 milyar dolar olacak.Buna ulaşmamızda hiçbir engel yok" diye konuştu.Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının mayısta yüzde 37 arttığına dikkat çeken Güleç, "İlk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 büyerek 2.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Mobilya sektörü özelinde lider beş pazar Almanya, ABD, Fransa, İsrail ve Irak oldu. Sektörümüz büyüme ivmesini sürdürüyor. Bu yıl sonu hedefimiz olan 4 milyar doları yakalayacağız" dedi. Mobilya sektörünün tüm üretim endüstrisini beslediğine dikkat çeken Güleç, "21'e yakın farklı iş konunun doğrudan müşterisi. 500 bin istihdam sağlıyor" diye konuştu.