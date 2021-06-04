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Giriş Tarihi: 4.6.2021 13:26

yattı mı, ne zaman yatacak? Haziran ayı nakdi ücret desteği (ücretsiz izin parası) ödeme tarihleri duyuruldu!

Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Haziran ayı nakdi ücret desteği ücretsiz izin parası ödeme tarihleri duyuruldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , tarafından gelen son dakika açıklamasına göre; olarak da bilinen ücretsiz izin parası ödeme tarihleri duyuruldu. Haziran ayına ilişkin ödemelerin önümüzdeki günlerde belirlenen tarihten itibaren hesaplara yatacağını ifade eden Bakan Bilgin “Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatacak?” sorusuna ait yanıtı da vermiş oldu. Ödemeler kişilere her ay olduğu gibi banka hesabı üzerinden yapılacak. İşte Haziran ayı nakdi ücret desteği (ücretsiz izin parası) ödeme tarihleri ve tüm detaylar…

Nakdi ücret desteği Haziran ayı ödeme tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması ile duyuruldu. Ücretsiz izin parası olarak da bilinen bu ödenek her ay bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Haziran ayının gelmesiyle beraber "Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları gündeme taşındı. Buna göre; Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin parası) ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri ve tüm detaylar…

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Nakdi ücret desteği 8 Haziranda ödenecek[Fotoğraf: Depophotos]ABONE OLMayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını ifade etti.

Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

İŞKUR üzerinden yapılan açıklamada "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı." ifadelerine yer verildi.

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Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Haziran ayı nakdi ücret desteği (ücretsiz izin parası) ödeme tarihleri duyuruldu!
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