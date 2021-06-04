Silikon Vadisi çıkışlı Leo AR yatırım aldı

Teknasyon, başarılı bulduğu girişimleri Rockads programına dâhil ederek global pazardaki büyümelerini desteklemeye hız kesmeden devam ediyor. Yatırım yaptığı girişimlerin de aynı şekilde Rockads programından yararlanmasını sağlayan Teknasyon'un bu yıl gerçekleştirdiği ikinci yurtdışı yatırımı, Silikon Vadisi çıkışlı artırılmış gerçeklik uygulaması Leo AR oldu.İlk şirketini Snapchat'e satan Dana Loberg ve Türk girişimci Şahin Boydaş tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Leo AR uygulaması için insanların çevrelerindeki dünyaya farklı bir gözle bakmalarını, hayal kurmalarını ve yaratıcılıklarını kullanmalarını sağlayarak herkesin içindeki sanatçıyı ortaya çıkarmasına olanak tanıyor. Ayrıca, kullanıcıların bulundukları çevreyi yeniden tanımlamalarını ve hayatlarına eğlence katmalarını amaçlıyor.Kullanıcılarına kütüphanesinde bulunan 1.500'ün üzerinde 3D objesinden birini seçme fırsatı sunan Leo AR'da şimdiye dek 8 milyondan fazla video üretildi.ABD'de Apple tarafından defalarca "Günün Uygulaması" seçilen Leo AR, dünya çapında çok sayıda ülkenin uygulama marketinde yer alıyor.Artırılmış gerçeklik pazarının önemli oyuncularından biri olan uygulama, Great Oaks Ventures liderliğinde aldığı 3 milyon dolarlık yatırım turunda Teknasyon'un yanında IVP'den Dennis Phelps, Deutsch Telekom, Betaworks ve Facebook'tan da yatırım aldı.