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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika: 135 milyar metreküp doğal gaz ne kadar, kaç TL? Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz bulundu!
Giriş Tarihi: 4.6.2021 21:00 Son Güncelleme: 4.6.2021 21:03

Son Dakika: 135 milyar metreküp doğal gaz ne kadar, kaç TL? -1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz bulundu!

Son Dakika: 135 milyar metreküp doğal gaz ne kadar, kaç TL? Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz bulundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın bu hafta duyurduğu müjde açıklaması 'tan geldi. -1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz bulundu. Bu müjde açıklaması sonrası 135 milyar metreküp doğal gaz ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Buna göre, 135 milyar metreküp için ne ifade ediyor ve kaç dolar piyasa değerine sahip? İşte, 11 yıllık doğal gaz rezervi ihtiyacını karşılayan 'deki doğal gaz keşifleri ile ilgili bilgiler...

Gelen son dakika haberine göre Karadeniz'de Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz bulundu. Böylece Karadeniz'de Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu rezerv seviyesi 540 milyar metrekübe yükselmiş oldu. Müjdeli haber sonrası 135 milyar metreküp doğal gazın kaç TL olduğu ve kaç dolar anlamına geldiği araştırılmaya başlandı. Genel olarak bakıldığında, Türkiye'nin Mart ayında cari açık 3.3 milyar dolarken, enerji hariç cair açık 587 milyon dolar olarak ölçülmüştü. Enerjide dışa bağımlılığın ekonomiye etkisi göz önünde bulundurulduğunda, rezervlerin bulunmasının önemi de anlaşılıyor.

135 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ KAÇ TL, KAÇ DOLAR?

28 metreküp (100 bin cubicmetre) doğal gazın ortalama fiyatı geçtiğimiz ay 4.37 dolardı. 135 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin , Mart ayı doğal gaz fiyatları ortalamasına bakıldığında 20 milyar dolara yakın bir ekonomik karşılığı bulunuyor.

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Son Dakika: 135 milyar metreküp doğal gaz ne kadar, kaç TL? Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz bulundu!
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