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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Elon Musk bir paylaşımıyla yerle bir etti! Milyonlarca bitcoin yatırımcısı çöktü
Giriş Tarihi: 4.6.2021 08:49

Son dakika | bir paylaşımıyla yerle bir etti! Milyonlarca bitcoin yatırımcısı çöktü

Son dakika | Elon Musk bir paylaşımıyla yerle bir etti! Milyonlarca bitcoin yatırımcısı çöktü

Son dakika... Milyarder iş adamı , kripto para piyasalarını speküle etmeye devam ediyor. Bu sefer hedefine Bitcoin'i koyan Musk, sosyal medya platformu üzerinden kırık kalp emojisi paylaştı. 39 bin dolara kadar yükselen Bitcoin tek bir tweet ile 37 bin dolara kadar geriledi.

Son dakika... Kripto para piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden olan tweetleriyle bilinen milyarder iş adamı , Bitcoin yatırımcılarını üzdü. Bitcoin'e karşı tavır alan ve her fırsatta Dogecoin'i parlatmaya çalışan Musk, 'dan attığı kırık kalp emojili tweet nedeniyle milyarlarca dolarlık satışa sebep oldu.

Son dakika | Elon Musk bir paylaşımıyla yerle bir etti! Milyonlarca bitcoin yatırımcısı çöktü

Geçtiğimiz gün toparlanma sergilemeye çalışan Bitcoin yüzde 3 civarında primle 39 bin dolar seviyelerinde işlem görüyordu. 'ın tweeti sonrasında ise 37 bin dolar seviyesine geriledi. Gün içinde en düşük 37 bin 367 dolar, en yüksek ise 39 bin 272 dolar seviyesini gördü.

Son dakika | Elon Musk bir paylaşımıyla yerle bir etti! Milyonlarca bitcoin yatırımcısı çöktü

MUSK BITCOIN'E KARŞI TAVIRLI

Musk, Bitcoin'e karşı olumsuz tavrını sürdürüyor. Sınırsız sayıda olan Dogecoin'e tutumu ise sürekli destekleyici nitelikte. Bitcoin ile Tesla otomobil satışını durduran Musk, Bitcoin'in çevreci olmayan yöntemlerle madenciliğe neden olmasından dolayı eleştirmişti. Sonrasında ise kripto para madencileriyle buluşup konsey kurulmasını kararlaştırmıştı.


Son dakika | Elon Musk bir paylaşımıyla yerle bir etti! Milyonlarca bitcoin yatırımcısı çöktü

Kripto para borsası Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao ile arkadaş olan 'ın arasını Bitcoin açtı. Zhao, hedefine milyarder iş adamı Elon Musk'ı koyarken Tesla otomobillerini de örnek gösterdi.

Son dakika | Elon Musk bir paylaşımıyla yerle bir etti! Milyonlarca bitcoin yatırımcısı çöktü

Zhao "Araba çalıştırmak için kullanılan elektrik çevre dostudur. Dünyanın en verimli finansal ağlarını çalıştırmak için kullanılan elektrik çevresel bir sorundur" tweetini attı.

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Son dakika | Elon Musk bir paylaşımıyla yerle bir etti! Milyonlarca bitcoin yatırımcısı çöktü
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