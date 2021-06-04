TOGG’un kokpit üretimi Kocaeli’den

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) için yerli ve milli imkânlarla kokpit tasarımı ve üretimi yapan Farplas Otomotiv'i ziyaret etti. Farplas fabrikasında otomotiv endüstrisinde kullanılan plastik parçaların tasarlanıp üretildiğini söyleyen Varnak, "Farplas deyince aklımda plastik parçalar üreten bir fabrika vardı ama bugün gördüm ki dünya devi otomotiv firmalarıyla oturup otomobilin içinin dışının tasarımını yapan bir firma olmuş" dedi.Fark Holding Üst Yöneticisi Ömer Burhanoğlu, kontrol paneli, kapı panelleri, orta konsol, üstteki aydınlatma ve havalandırma üniteleri gibi parçaların tasarım ve üretimini yaptıklarını söyledi. TOGG için de aynı tasarımı yaptıklarını kaydeden Burhanoğlu, "Onlar için yepyeni bir model kokpit tasarladık. Onun dışında da spoiler, şarj noktası ve üstteki anten üniteleri gibi farklı parçalarla yine TOGG'la çalışıyoruz. TOGG bizim için sadece bir araç projesi değil aynı zamanda bir dönüşüm platformu" dedi.Öte yandan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, ödenmiş sermayesi 150 milyon TL'den 996.8 milyon TL'ye çıkarıldı.