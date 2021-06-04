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Giriş Tarihi: 4.6.2021 21:20

Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı ne kadar? 2021 Türkiye 1 yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor?

Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı ne kadar? 2021 Türkiye 1 yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor?

Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı, Cumhurbaşkanı 'ın 'de 135 milyar metreküplük keşfini duyurmasının ardından araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin cari açığını azaltacak ve enerjide dışa bağımlılığı en düşük seviyeye indirecek olan doğalgaz rezervinin 2023 yılında kullanıma sunulması bekleniyor. Türkiye'de doğal gaz tüketimi yıllara göre değişkenlik gösterdiği bilinirken son müjdenin ardından yıllık tüketim yeniden merak konusu oldu. Buna göre, Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı ne kadar? Türkiye 1 yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor?

Türkiye'nin merakla beklediği müjdesi Zonguldak'ta açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'deki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu duyurdu. Karadeniz'deki yeni doğalgaz keşfi sonrası Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı gündemde aranan başlıklar arasında yer aldı. Türkiye'nin cari açığını azaltacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak olan rezervlerin piyasa değeri de merak konusu oldu. Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketimi yıllara göre değişkenlik gösteriyor. Peki Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı ne kadar? Türkiye 1 yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? İşte, merak edilen veriler...

Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı ne kadar? 2021 Türkiye 1 yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor?

TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ VE İHTİYACI NE KADAR?

Türkiye'de tüketimi yıllara göre değişkenlik gösteriyor. 2019 doğal gaz tüketim miktarı 46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp iken, 2018 doğal gaz tüketim miktarı 50 milyar metreküp ve 2017 doğal gaz tüketim miktarı 53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp olarak biliniyor.

TÜRKİYE 1 YILDA KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR?

Türkiye ve dünyanın merakla beklediği büyük müjde, Cumhurbaşkanı 'ın son dakika açıklamalarının ardından belli oldu. Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle büyük müjdeyi duyuran Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'deki Tuna-1 kuyusu bölgesinde 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu resmen açıkladı.

4 Ocak 2020 tarihi itibarı ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden alınan son bilgilere göre; Türkiye'de doğalgaz tüketim miktarı 49 milyar 328 milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı ne kadar? 2021 Türkiye 1 yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor?

TÜRKİYE YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ NE KADAR, KAÇ METREKÜP?

Türkiye'de tüketimi yıllara göre değişkenlik gösteriyor.

2019 doğal gaz tüketim miktarı:

46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.

2018 doğal gaz tüketim miktarı:

50 milyar metreküp.

2017 doğal gaz tüketim miktarı:

53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.

2016 doğal gaz tüketim miktarı:

49.5 milyar metreküp.

2015 doğal gaz tüketim miktarı:

47.9 milyar metreküp.

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Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı ne kadar? 2021 Türkiye 1 yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor?
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