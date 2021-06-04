Vatandaş pandemide yazlığına taşındı

Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalıktan uzakta izole kalmak isteyenler yazlıklarına yerleşince, bu bölgelerde yaşam 12 aya çıktı. Bu durum CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in 'Gayrimenkulün Enerjisi Raporu' ile de ortaya konuldu. CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, pandemi sürecinde taşınma hareketi ve elektrik tüketiminin seyrini gösteren raporun sonuçlarını açıkladı.Bakal, "Pandemi nedeniyle birçok tüketicinin Çatalca ve Silivri'de bulunan yazlıklarında kalmasının da etkisiyle bu ilçelerdeki doluluk oranı artışı dikkat çekti. Silivri'de yüzde 92.6 olan doluluk oranı yüzde 96.02'ye ulaştı. Bu dönemde Beşiktaş, Fatih, Beyoğlu, Güngören gibi bölgelerin dolulukları geriledi" diye konuştu.İstanbul'da abonelerin yaş grupları incelendiğinde 35 yaş altı abone oranında Esenyurt yüzde 25 ile ilk sırada yer alıyor. Bakırköy ise yüzde 30.8 ile en yüksek 65 yaş üzeri abone oranına sahip. Halit Bakal, "2020'de evinden taşınan 254 bin 788 abonenin 82 bin 592'si 35 yaş altı idi. Pandemi nedeni ile yuvasına dönen öğrencilerin ve uzaktan çalışan kesimin ağırlıkta olduğu bu yaş grubunda Esenyurt'tan çıkış 15 bin 10 kişi oldu. Esenyurt'u bu yaş grubundaki 5 bin 971 taşınma adedi ile Küçükçekmece takip etti. 2020'de evinden ayrılan 65 yaş üstü abonelerin yüzde 9'u Beşiktaş'a taşındı. Beşiktaş'ı yüzde 8 ile Çatalca, Bakırköy ve Silivri takip etti" dedi.Pandemi döneminde Türkiye sağlık turizminde öne çıktı. Halit Bakal, pandemi döneminde yabancı abone sayısında yüzde 21.6 artış olduğunu belirterek, "2019'da 149 bin 946 yabancı abonemiz bulunuyordu. 2020'de bu sayı 182 bin 345'e yükseldi. Bu artışı yabancıların ülkelerine dönememeleri ve sağlık turizmiyle açıklayabiliriz" dedi. Pandemide birçok yabancı İstanbul'dan ev alıp hem yaşamaya hem de sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlamıştı.