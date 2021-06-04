Yapay zekâ girişimine 1.4 milyon $ yatırım

Teknoloji girişimlerine yatırım yapan fonlar kuran ve yöneten Boğaziçi Ventures, oyun, fintech, dijital sağlık ve perakende teknolojileri alanlarındaki erken aşama girişimlere yatırım fonu BV Growth aracılığıyla odaklanıyor. Yenilenebilir enerji ve oyun sektöründe yapay zekâ ve makine öğrenmesi çözümleri sunan ve büyük başarılara imza atmış olan Tarentum girişim şirketine 1.4 milyon dolar yatırım yaptı.Tarentum kurucu ortakları Oğuz Silahtar, Bora Tokyay ve Gün Makinabakan MIT, Lafayette College ve Purdue University gibi okullarda lisans ve master eğitimlerinin ardından uzun yıllar Amerika'da lider şirketlerde çalıştıktan sonra Tarentum'da yapay zekâ alanında yıkıcı teknolojiler ve çözümler geliştirmek üzere buluştu. 27 kişiden oluşan ekibin yapay zeka alanındaki tecrübesi ortalama on yılın üzerinde.Yatırım haberini ilk kez Youtube üzerinden gerçekleştirdiği bir etkinlikle duyuran Boğaziçi Ventures, yayında Tarentum kurucu ortakları Oğuz Silahtar ve Bora Tokyay'ı ağırlayarak, Tarentum'un kuruluş sürecinden, ekipten, yenilenebilir enerji, oyun ve perakende sektöründeki faaliyetlerinden söz etti.Tarentum kurucu ortaklarından Oğuz Silahtar, "Tarentum olarak kurulduğundan bugüne kadar Türkiye'de farklı sektörlerde lider şirketlere makine öğrenmesi ve yapay zekâ çözümleri sunduk. Son olarak 3 yıldır hizmet verdiğimiz oyun ve enerji sektörlerine odaklanma kararı aldık. Oyun sektöründe dijital reklam optimizasyonları gerçekleştirirken, enerji sektöründe ise rüzgâr santralleri üzerine çalıştığımız ürünlerimiz mevcut" dedi. Oyun sektörüne telekom sektöründen özellikle Türk Telekom'un ilgisi devam ediyor. Türk Telekom oyun sektörüne ilk büyük stratejik yatırım yapan kurum olmuştu.Bora Tokyay mobil oyun alanında geliştirdikleri GrowAds adlı ürünü, "Oyun sektöründeki hızlı büyüme hepimizin sıkça konuştuğu ve farkında olduğu bir konu ancak harcanan pazarlama bütçesine baktığımızda oradaki büyümenin daha büyük, yüzde 30'lar civarında olduğunu görüyoruz. Biz de bu alanda bir fırsat görerek bu alana odaklanmak istedik. Kullanıcı kazanımı alanında şu anda çok fazla data mevcut ve bu data insan zekâsının müdahale edemeyeceği kadar büyük. Bu sorunun yapay zekâ ile çözülebileceğini düşünerek dijital reklam optimizasyonu sağlayan ürünümüzü geliştirdik" şeklinde açıkladı.Boğaziçi Ventures kurucu ortağı Barış Özistek ise, Tarentum'un geliştirdiği ürünün gerçekleştirdiği optimizasyon sayesinde firmalara para kazandıran bir çözüm olduğunu ve bu ürünü herkesin denemek isteyeceğini belirtti. Barış Özistek, oyun endüstrisi içinse ölçeklenmenin sınırsız olduğunu ancak bu sektörde rekabetin çok yoğun olduğunu ve büyümenin bu nedenle sınırlandığını ekleyerek, Tarentum'un sunduğu çözümün kendisini oldukça heyecanlandırdığını ve ekibin unicorn olacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.