Yenilenebilir enerjinin merkezi olacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin salgın sürecinde yenilenebilir enerjide büyük aşama kaydettiğini belirterek, Türkiye'yi yenilenebilir enerjinin teknoloji ve üretim merkezi yapmaya kararlı olduklarını söyledi.Dönmez, Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye enerji sektörünün, yatırımlar ve yenilikçi uygulamalarla bölgede ve dünyada örnek bir konuma ilerlediğini anlattı.Sektörleri durağanlaştıran koronavirüs sürecinde, Türkiye'nin enerji alanında yüksek performans göstermeye devam ettiğine dikkati çeken Dönmez, "Kurulu gücümüzü 100 bin megavata taşıyarak yüzler kulübüne girmek için geri sayıma başladık. Kurulu gücümüz 97 bin 377 megavata ulaştı" dedi. Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir kurulu gücünde dünyada 12. Avrupa'da 5. sırada olduğunu vurgulayarak, "Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü yaklaşık 52 bin megavata çıkardık. Böylece 19 yılda 4 kattan daha fazla artış yakaladık" dedi. Bakan Dönmez, pek çok ülkeden Türkiye'nin YEKA modelinin kendi ülkelerinde uygulanmasıyla ilgili dönüşler aldıklarını söyledi.Bakan Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci ünitenin reaktör kabının montajının tamamlandığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023'e doğru adım adım ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı nükleer enerji ile taçlanacak. Hayırlı, uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.