Ankara-Sivas arası 2 saate iniyor! YHT 1 yıl içinde tam kapasiteyle çalışacak

'ANKARA-SİVAS ARASI 2 SAATE İNECEK'



Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Üst yapı ve EST çalışmalarımız devam etmekte. 725 kilometrelik ray serimini tamamladık. Projenin tamamlanması ile Ankara ile Sivas arasındaki seyahat süresi 12 saatten ilk etapta 4 saate ardından da 2 saate inecek. Ayrıca hatta, Yozgat, Sorgun, Yıldızeli ve Akdağmadeni ilçesinde de yeni istasyonlar yaptık. Kayaş-Ballışehir arasında alt yapı çalışmaları devam ediyor. Balışeyh-Şivas arasında ise alt yapı, üst yapı ve elektromekanik sistem işlemleri tamamlanarak yükleme testlerine başladık. İnsan yük ve veri ulaştırmada geleceğin Türkiye'sinin alt yapısını tamamlamaya her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Yaptığımız her yol ülkemizin her köşesini dünya ile bağlarken küresel ticaretteki iddiamızı da arttırıyoruz. Sanayicimizin işini büyütüyor, turizmcimizin önünü açıyoruz. Çiftçimize ürününü dünyaya pazarlama vizyonu kazandırıyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda ilerlerken bu alt yapı en önemli dayanak noktalarımızdan bir tanesi olacak" ifadelerini kullandı.