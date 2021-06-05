Ankara-Sivas arası 2 saate iniyor! YHT 1 yıl içinde tam kapasiteyle çalışacak





'TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİ TESADÜF DEĞİLDİR'



Tüm yatırımların hızla devam ettiğini ifade eden Oktay, "İlk çeyreğe baktığımızda bunun sonuçlarını da görüyoruz. Dünyada ikinci sıraya yerleşen yüzde 7'lik büyüme asla ve asla tesadüf değildir. Bugün de biz bunu gördük, dün de gördük. Türkiye'nin kalkınmasını, Türkiye'nin gelişmesini, Türkiye'nin bu hamlesini görmeyenlere inat, Türkiye bütün gücüyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu kalkınma hamlesini, büyüme hamlesini arttırarak sürdürecektir. Bunu hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki 5 yıllık, 10 yıllık süreçte Türkiye'nin nasıl bir enerji üssüne dönüşeceğini hep birlikte göreceğiz. Ki hali hazırda da zaten dönüşmüş durumda olan; boru hatlarıyla, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan boru hatlarıyla dönüşmüş durumda olan enerji üsleriyle Türkiye'nin ileri seviyelere nasıl geldiğini hep birlikte göreceğiz. Türkiye'nin 81 ilinin kalkınması bizim için önemli. 2051, 2071 vizyonlarını inşa ettiğimiz bir ortamda her bir ilimizin ilçeleriyle birlikte kalkınıyor olma zorunluluğu ihtiyacı var. Biz yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.