Sanayi Bakanlığı, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kesintisiz elektriğe kavuşması için çalışmalara başladı.

Şanlıurfa OSB'ye kesintisiz enerji sağlayacak proje, 22 Haziran'da ihaleye çıkıyor. Şanlıurfa OSB bölgesine kesintisiz ve güvenilir enerji sağlamak amacıyla; 2. kısım, ilave alan batı ve ilave alan doğu olmak üzere toplam bin 173 hektarlık alanın elektrik altyapı işine ait projeler tamamlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulduğu öğrenildi.

22 Haziran günü yapılması planlanan ihale ile taraflar arasında sözleşme imzalanacak ve hızlı bir şekilde işe başlanılacak.

Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Mart Ayı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, talimat vermişti.