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Giriş Tarihi: 5.6.2021

dönemi kapanıyor

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Dikey yapılaşma dönemi kapanıyor
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren imar planları ve konutta yeni dönem başladı. Değerli konutta vergi uygulaması devreye girerken, imar planlarında yer alan serbest olarak belirlenmiş yükseklikler 1 Temmuz'a kadar değiştirilecek. İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. İlgili idare tarafından gerekli düzenleme yapılmadığı takdirde ise değişiklik yapılmadan yapı ruhsatı düzenlenemeyecek. Yeni düzenlemeyle imar planlarında eskiden çokça görülen "h (yükseklik) serbest" ibaresi artık kullanılamayacak. Böylece Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla dile getirdiği dikey yapılaşma yerine yatay yapılaşma teşvik edilmiş olacak.
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Dikey yapılaşma dönemi kapanıyor
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