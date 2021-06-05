Elon Musk iddiası Bodrum'da fiyatları uçurdu

JET SET BODRUMA GELİYOR

Geçtiğimiz senelerde milyarder iş insanı Elon Musk'ın eğlenmek ve tatil yapmak için annesi Maye Musk ile birlikte Turgutreis'de bulunan beş yıldızlı bir oteli seçtiği biliniyordu. Elon Musk'ın Bodrum'u çok sevdiği ise söylentiler arasındaydı. Diğer bir iddiaya göre ise Elon Musk'ın jet-set dostlarıyla hem konaklayacağı hem de eğlenip tatil yapacağı bir yer arayışına girdi. Birkaç oteli değerlendirmesine alan Musk'ın Akyarlar'da üç dönüm arazi içerisinde bulunan villaları incelediği duyuldu.

15 BİN AVRO'YA KONAKLAMA, 300 LİRAYA PİDE

Yüksek rağbetli Bodrum'da önce ki sezonlarda gündeme gelen ateş pahası fiyatlar bu sezonda gündemde yerini aldı. Bilinen otellerden birinde konaklama fiyatları gecelik bin avro ile 15 bin avro arasında değişiyor. Lüks villalarda konaklama fiyatları ise 15 bin avro'yu buluyor.

Söz konusu otelin içerisindeki birçok mekanda ise avro ile servis veriliyor. Otelin restoranında ise 37 avro olan bir porsiyon köfte ise Türk lirasına çevrildiğinde yaklaşık 377 liraya geliyor. Kuşbaşı pidenin fiyatı ise yaklaşık 315 lira. İki kişilik kebap tabağı isterseniz de 1000 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor.