Kızılay Erzincan’da yeni üretim hattını açtı

KIZILAY İçecek, Erzincan'daki maden suyu fabrikasında yeni üretim hattını devreye aldı. Yüzde 100 doğal meyve aromalarını Erzincan kaynağının zengin magnezyumu ile birleştirerek üretim kapasitesini iki katına ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Geçen yıl 30 milyonu aşkın insana el uzattık. Kızılay'ın en büyük gelir kaynaklarından biri bağışların yanında bu kuruluşlarımız. Buradaki yatırım Erzincan'a da önemli bir katkı sağlayacak. Doğal kaynak suyu ile de piyasada yer alacağız" dedi. Kızılay İçecek'in Erzincan fabrikasındaki üretim kapasitesinin açılan yeni üretim hattıyla birlikte büyük oranda artması planlanıyor. Burada yapılan yatırım istihdama katkı sağlayacak, iyiliğin çoğalmasına yardımcı olacak. Yeni üretim hattı aynı zamanda maden suyu ihracatında Kızılay'ı çok daha iddialı bir konuma taşıyacak.Kızılay İçecek Genel Müdürü Metin Kul, Kızılay Erzincan Maden Suyu'nun dünyanın en yüksek magnezyum içeriğine sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Doğal kaynaklardan elde ettiğimiz Kızılay Maden Suyu'nu, diğer birçok markadan ayıran en büyük özelliği içeriklerindeki mineral oranları. Afyonkarahisar, en zengin mineralli, Erzincan'daki ise dünyanın en zengin magnezyumlu maden suyudur. Yılda 2 milyar şişe üreterek 30 ülkeye, 30 farklı ürünle ihracat yapılan maden sularımız sadece içinde zengin mineraller olan sıradan bir içecek değil. Bu su iyiliğe ve merhamete akıyor. Bu büyük doğal hazineden elde edilen gelirin tamamı, insani yardım amacıyla kullanılıyor. Yüzbinlerce çocuk bu su sayesinde yeni bayramlık giyiyor, yüzbinlerce anne çocuklarını bu maden suyu sayesinde verilen gıda paketleriyle doyuruyor."DR. KEREM Kınık da iyiliğin amiral gemisi Kızılay'ın yeni atılımlarla daha da güçleneceği belirti. Metin Kul ise, "Yılda 2 milyar şişe üretiyoruz. Bu doğrultuda ihracat yaptığımız ülke sayısını en az 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Burada saatte 50 bin şişe üretim kapasitesi olan fabrikamıza, Türkiye'nin en hızlı hatlarından biri olan yenisini ekledik. Bu yeni hattın kapasitesi saatte 60 bin şişe" dedi.