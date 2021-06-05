Mavi Vatan'a 'Fatih' mührü: 1 yıl içerisinde 3. büyük keşif

HEDEF GÜNLÜK 100 BİN VARİL

Toplantıda konuşan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise "Sakarya Gaz Sahamızda yeni arama ve sondaj çalışmalarımız sürüyor. İnşallah, yeni müjdeler verme umuduyla işimize dört elle sarılmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Dönmez, Karadeniz gazının karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos'taki doğalgaz işletme tesisinin inşası için ilk adımın atıldığını ve gazın 2023'te hizmete sunulacağını belirtti. Hidrokarbon arama ve üretiminde Türkiye'nin kararlılığının devam ettiğini dile getiren Dönmez, şöyle devam etti: "Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazın Filyos'ta karaya çıkarılması için çalışmalarımızı da büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Üç kuyumuzdan elde edeceğimiz ilave 6 bin 800 varille yurt içi petrol üretimimizi 60 bin varilin üzerine çıkardık. Hedefimiz, yurt içi petrol üretimimizi 2023'te günlük ortalama 100 bin varil seviyesine çıkarmak."