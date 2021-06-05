Gelen son dakika haberine göre Karadeniz'de Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz bulundu. Böylece Karadeniz'de Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu rezerv seviyesi 540 milyar metrekübe yükselmiş oldu. Müjdeli haber sonrası 135 milyar metreküp doğal gazın kaç TL olduğu ve kaç dolar anlamına geldiği araştırılmaya başlandı. Genel olarak bakıldığında, Türkiye'nin Mart ayında cari açık 3.3 milyar dolarken, enerji hariç cair açık 587 milyon dolar olarak ölçülmüştü. Enerjide dışa bağımlılığın ekonomiye etkisi göz önünde bulundurulduğunda, rezervlerin bulunmasının önemi de anlaşılıyor.