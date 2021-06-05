THY son 15 ayın uçuş rekorunu kırdı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen havayolu şirketleri, salgın öncesi performanslarına ulaşabilmek için çaba harcarken Türk Hava Yolları ortaya koyduğu performans ile hızlı şeklide toparlanacağı sinyallerini veriyor.

Bu yılın ilk beş ayında Avrupa hava sahasının en çok uçuş gerçekleştiren havayolu olan THY, dün gerçekleştirdiği 863 uçuş ile salgının başlangıcından bu yana geçen son 15 ayın en yüksek günlük uçuş sayısına ulaştı.

THY GÜZEL GÜNLERE GÜÇLÜ ŞEKİLDE DÖNÜYOR

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; "Aynı anda bulutların üzerinde olan Türk Hava Yolları uçaklarının sayısı arttıkça biz mutluluk ve gurur duyuyoruz. Hedeflerimizden vazgeçmeyerek pandemi döneminde uçuş ağımıza kattığımız yeni destinasyonlar ve filomuza dahil ettiğimiz yeni nesil uçaklarımız ile çok yakında pandemi dönemi öncesinden daha da yoğun uçacağız. Bayrağımızı taşırken kurduğumuz hayallerimiz pandemi nedeniyle türbülansa girse de sonuçlar gösteriyor ki; Türk Hava Yolları güzel günlere çok daha güçlü şekilde dönüyor." dedi.

SALGINA RAĞMEN AVRUPA'DA LİDER

Salgın nedeniyle havacılık sektörünün en zor yılı olarak kabul edilen 2020 yılında ise 44 iç, 165 dış hat noktasına yaptığı seferlerle Avrupa'da en çok uçak havayolu olan THY, yine bu dönemde Avrupa'da yolcu sayısında en az düşüş yaşayan ve network taşıyıcılar arasında yüzde 71 ile doluluk oranı en yüksek şirket olmayı başarmıştı.

YÜKSELEN YILDIZ: TURKISH CARGO

Salgın döneminde THY'nin hava kargo taşımacılığı alanındaki markası Turkish Cargo, önemli bir misyon üstlenerek küresel gıda ve medikal ürün zincirinin devamlılığı için operasyonlarına aralıksız devam etti. Dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlar ile ülkelere ihtiyacı olan ürünleri temin şirket, geçen yıl pazar payını yüzde 4.7'ye çıkararak küresel hava kargo taşıyıcıları arasındaki sıralamada 8'den 6'ya yükseldi. Bu yılın ilk çeyreğinde büyümesini sürdüren Turkish Cargo, kargo uçağı filosuna ek olarak THY'nin 18 adet yolcu uçağını da kargo taşımalarında kullanarak operasyonlarına devam ediyor.