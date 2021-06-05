Trabzon’da turizm hareketliliği

Turizm açısından son iki hafta içerisinde Ürdün'ün başkenti Amman'dan charter uçuşla Trabzon'a 261 yolcu turist geldi. Trabzon'a gelen turist kafileleri havalimanında TÜRSAB Bölge Başkanı Volkan Kantarcı ve seyahat acentaları yetkililerince güllerle karşılandı. Özellikle son dönemlerde Carter uçaklarının da Trabzon Havalimanı'na inecek olması ile bölgede Turizm canlılığı oluşacağı belirtildi.

Konuyla ilgili SABAH'a açıklamalarda bulunan TÜRSAB Bölge Başkanı Volkan Kantarcı, "Amman'dan Trabzon'a ikinci direk uçuş ile 147 turist geldi, geçen hafta ise 114 turist gelmişti. Bu uçuşların Haziran sonuna doğru artmasını beklemekteyiz. Sadece Ürdün'den değil önceki yıllardaki gibi Ortadoğu'nun bir çok ülkesinden ve şehrinden Trabzon'a direk uçuş trafiğinin başlaması yönünde beklentimiz oldukça yüksek." diye konuştu.

Kantarcı, "Ülkemizde uygulanan aşı sayısı bugün itibariyle 30 milyonun üzerine çıktı. Turizm Personeli Aşılama Programına bölgemizdeki turizmcilerin yoğun ilgisi var. Vakalar hızla azalırken, uygulanan aşı sayılarının da artması ilerleyen haftalarda turizm hareketliliğine olumlu katkılar sağlayacaktır." dedi.

Kantarcı, "Pandemi öncesinde her geçen yıl bölgemize olan ilgi ve ağırladığımız turist sayıları artmaktaydı. Doğu Karadeniz Bölgemiz doğal güzellikleri, yemyeşil yaylaları, dağları, dereleri, buzul gölleri, mavinin her tonunu görebileceğimiz denizi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle önümüzdeki dönemlerde de yerli ve yabancı turistler için popüler destinasyon olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kantarcı, "Bölgemizdeki seyahat acentalarımız, araç filoları, oteller, restoranlar, hediyelik eşya dükkanları, Rent a Car firmaları, tüm esnafımız sezon için gerekli hazırlıklarını tamamladılar. Yerli ve yabancı turistleri en iyi şekilde ağırlamak için bölge olarak hazırız." açıklamasında bulundu.

Bölgenin gözde otellerinden birinin yönetim kurulu başkanı olan Yahya Özad ise, "Son dönemlerde Ürdün'den gelen uçak seferlerine ilave olarak gelmesi planlanan Irak Birleşik Arap Emirlikleri,Kuveyt ve Bahreyn gibi ülkelerden bölgeye yapılması planlanan uçak seferlerinin de bölgede turizmi hareketlendireceğini bekliyoruz. Güvenli Turizm kapsamında alınan tedbirler ile birlikte Karadeniz Bölgesi'nde turizm hareketliliği yaşanmaya başladı. Özellikle son dönemlerde carter uçaklarının da Trabzon Havalimanı'na inecek olması ile bölgede Turizm canlılığı oluşacak." dedi.

Yaz döneminin yoğun geçmesinin beklendiği bölgede yapılan rezervasyon ve taleplerin umut verici olduğunu belirten Özad, misafirlere verdikleri hizmetle bölge ve ülke tanıtımına katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

Özellikle Güvenli Turizm kapsamında aldıkları tedbirlerle hem yabancı hem de yerli misafirlerin tatillerini güvende geçirmelerini amaçladıklarını belirten Yahya Özad bu konudan taviz vermediklerini ifade etti.