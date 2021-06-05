Türkiye’nin 12 yıllık ihtiyacı karşılanacak

Mavi Vatan'daki haklarını müdafaa etmek için başlattığı petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine son yıllarda hız veren Türkiye, yeni bir gaz keşfi müjdesiyle büyük moral buldu. Müjdeyi Filyos Limanı açılış töreninde veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 Kuyusu'nda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi yapıldı. Geçen yıl yapılan 405 milyar metreküplük keşifle birlikte toplam rakam 540 milyar metreküpe ulaştı" dedi. Sakarya Gaz Sahası'nda yeni bir doğalgaz keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, böylece Türkiye'ye bir sevinç daha yaşatmış oldu. Geçen yıl Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküple yıllık doğalgaz tüketimi 45-50 milyar metreküp olan Türkiye'nin yaklaşık 8-9 yıllık ihtiyacı olan doğalgazı keşfeden Fatih, bu kez de 135 milyar metreküplük keşifle ülkenin 3 yıllık ihtiyacını karşılayan doğalgaz buldu. 405 milyar metreküplük ilk keşfin mali değeri daha önce 85-90 milyar dolar olarak açıklanırken, bu yeni keşifle ise 25 milyar dolarlık bir rezerv ekonomiye kazandırılacak. Karadeniz gazı 2023 yılında vatandaşın hanelerine ulaştırılmaya başlanacak. Türkiye'nin en büyük ithal kalemlerinden olan enerjide yapılan son keşif ülkenin cari açığına da ağır darbe vuracak. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda önümüzdeki birkaç yılda 30-40 kuyu daha açılması planlanırken, bu kuyular yeni müjdeler için de umut olacak.Toplantıda konuşan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise "Sakarya Gaz Sahamızda yeni arama ve sondaj çalışmalarımız sürüyor. İnşallah, yeni müjdeler verme umuduyla işimize dört elle sarılmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Dönmez, Karadeniz gazının karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos'taki doğalgaz işletme tesisinin inşası için ilk adımın atıldığını ve gazın 2023'te hizmete sunulacağını belirtti. Hidrokarbon arama ve üretiminde Türkiye'nin kararlılığının devam ettiğini dile getiren Dönmez, şöyle devam etti: "Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazın Filyos'ta karaya çıkarılması için çalışmalarımızı da büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Üç kuyumuzdan elde edeceğimiz ilave 6 bin 800 varille yurt içi petrol üretimimizi 60 bin varilin üzerine çıkardık. Hedefimiz, yurt içi petrol üretimimizi 2023'te günlük ortalama 100 bin varil seviyesine çıkarmak."Türkiye'nin denizlerde petrol ve doğalgaz arama serüveni ilk olarak Kıbrıs Rum Kesimi'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin denizlerdeki egemenlik haklarını yok sayması ile başladı. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon sahalarını muhafaza etmek için Türkiye kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, 2013'te petrol ve gaz araştırmalarında kullanılmak üzere satın alınan sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa, kendisine eşlik eden donanma unsurlarıyla birlikte ilk kez 21 Nisan 2017'de Doğu Akdeniz'e geçti. Aynı yıl yerli imkânlarla yapımı tamamlanan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi de bölgeye gönderildi. Ardından Norveç'ten satın alınan ve 1 Ocak 2018'de Kocaeli'ne ulaşan Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih 29 Ekim 2018'de Alanya-1 derin deniz kuyusu ile Akdeniz'deki ilk operasyonuna başladı. Şubat 2019'da Türkiye'ye gelen ve Yavuz adı verilen ikinci sondaj gemisi ise 20 Haziran 2019'da hazırlıklarının tamamlanmasıyla Doğu Akdeniz'e indi.DOĞU Akdeniz'de birçok kuyu açan Fatih ve Yavuz sondaj gemileri bu bölgede ticari bir değere sahip petrol ve doğalgaz bulamazken, ardından Fatih, İstanbul'un Fethinin 567. yıldönümü olan 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'e geçti. Fatih, 20 Temmuz'da kazmaya başladığı ilk kuyu olan Tuna-1'de 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfi ile geçtiğimiz yılın denizlerdeki en büyük keşfine imza attı. Fatih ayrıca bölgede Türkali-1, Türkali-2 ve Amasra-1 kuyularını açarken, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni ise bu kuyuların kuyu tamamlama çalışmalarını yürüttü. Türkiye denizlerde Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri ve Fatih, Yavuz, Kanuni sondaj gemileri ile aralıksız olarak hidrokarbon arama faaliyetlerini sürdürürken, 4'üncü sondaj gemisini satın almak için de çalışmalar sürüyor.Türkiye'nin enerji yolculuğunun arkasında Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde satın alınan sondaj ve sismik araştırma gemileri yer alıyor.