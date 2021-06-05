Yabancı kaynak kullanan işletmelere KDV desteği

Hazine ve Maliye Bakanlığı, pandemi döneminde mükellefler ve işletmeleri rahatlatan önemli bir bir dizi uygulamayı daha hayata geçirdi. Gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında finansman gider kısıtlaması uygulanan tutarlara ilişkin yüklenilen KDV indirim konusu olabilecek. Finansman gider kısıtlaması kullanılan yabancı kaynakları öz kaynağını aşan işletmelerde aşan kısmı kadar olmak üzere yapılıyor. Bu indirim binlerce işletmenin KDV yükünü hafifletecek. Gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının taşınmaz satışlarında, ilgili yönetmelik gereği yetki belgesi aranmadan özel matrah şekli uygulamasından yararlanmaları yönünde düzenleme yapıldı. Kısmi kesinti uygulamasında sınır bin liradan 2 bin liraya yükseltildi. Mükellefler bazıları için iade hakkı kullanabilecek. Ayrıca yaklaşık 850 bin esnafın beyan yükümlülüklerini kaldırmaya yönelik çalışma yılsonunda yaşama geçirilecek. Vergi Usul Kanunu'nda da cezalara ilişkin de önemli bir değişikliğe gidiliyor. Soruşturma aşamasındaki cezalarda aşamaya göre yüzde 25 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda uzlaşmaya dayalı indirime gidilecek.