1.2 milyar dolar geri döndü

Merkez
Bankası'ndaki başkan değişiminin ardından mart ayının son iki haftasında Türkiye
'den 2.4 milyar dolar
çıkaran yabancı yatırımcılar, son 1.5 ayda bu tutarın yarısını geri getirdi. Yeni başkan Şahap Kavcıoğlu
'nun sıkı para politikasına vurgu yapan ve enflasyonla mücadelede kararlılığı ortaya koyan açıklamaları ile rotayı tekrar Türkiye'ye çeviren yabancı yatırımcılar, hisse senedi ile tahvil- bonoda tekrar alıma başladı. Merkez Bankası
tarafından açıklanan verilere göre yabancı yatırımcılar 16 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasındaki 6 haftanın tamamında borsada net alıcı oldular.
333 MİLYON DOLARLIK HİSSE
Bu dönemde hisse senedindeki net alım 333 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yabancılar tahvil-bonoda da son 5 haftanın tamamını net alımla tamamladı. Bu dönemdeki net alım tutarı 883 milyon dolara ulaştı. Repo ile özel sektör tahvillerinin de eklenmesiyle yabancı yatırımcıların Türk
varlıklarında son 5 haftada gerçekleştirdikleri net alım tutarı 1.2 milyar doları geçti. Analistler, büyüme performansının artması ve enflasyonda beklenen düşüş sürecinin başlaması ile yabancı girişinin hızlanacağı görüşünde. Türk hisse senetleriinin benzer ülke piyasalarına göre yüzde 50'den fazla iskontolu olduğunu belirten analistler, tahvil-bonoda da yılın ikinci yarısında beklenen faiz indirimleri ile birlikte cazibenin güçlendini vurguladılar.