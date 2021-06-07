5 ayda 29.4 milyon yolcu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) mayıs ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; koronavirüs salgını için gereken tüm tedbirlerin alındığı Türkiye genelindeki havalimanlarında mayın ayında üst geçişler ile birlikte 82 bin 120 uçak trafiği gerçekleşirken, direkt transit yolcular ile birlikte toplam 5 milyon 568 bin 364 yolcuya hizmet verildi.

BEŞ AYDA 30 MİLYON YOLCU



Ocak-mayıs dönemini kapsayan ilk beş aylık dönemde ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, üst geçişler ile birlikte toplam 467 bin 160 olarak gerçekleşti.Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 18 milyon496 bin 492, dış hat yolcu trafiğinin 10 milyon 912 bin 735 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 29 milyon 433 bin 199 yolcuya hizmet verildi.Yılın ilk beş ayında havalimanları kargo, posta ve bagaj trafiği ise iç hatlarda 198 bin 240 ton, dış hatlarda 860 bin 448 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 58 bin 688 tona ulaştı.



İHL'DE BEŞ AYDA 9. 4 MİLYON YOLCU



İstanbul Havalimanı'nda (İHL) beş aylık sürede 80 bin 910 uçak ve 9 milyon 416.756 yolcu trafiği gerçekleşirken İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu sayı 15 bin 649 uçak oldu.İki havalimanında aynı dönemde gerçekleşen uçak trafiği sayısı ise 96 bin 559 olarak gerçekleşti