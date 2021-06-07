İki dev proje için geri sayım

Ekonomide tarihinin en büyük başarılarına imza attığı Mayıs 2013'ten bu yana, içeriden ve dışarıdan kur saldırısından darbe girişimine kadar birçok operasyonla diz çöktürülmeye çalışılan Türkiye, rotasından sapmadan yoluna devam ediyor. Son 10 yılda Marmaray'dan Avrasya Tüneli
'ne, İstanbul Havalimanı
'ndan Osmangazi Köprüsü
'ne kadar bir yerine çok sayıda ulaştırma ve altyapı projesini hayata geçiren Türkiye'de, bu ay içerisinde iki önemli projenin heyecanı yaşanacak.
5A HİZMET VERMEYE BAŞLIYOR
3 Mayıs'ta yörüngesine yerleşen Türksat 5A uydusu hizmete alınacak. Türksat 5A uydusu, 8 Ocak'ta başarılı bir şekilde ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Uydu, 3 Mayıs'ta, hizmet vereceği 31 derece doğu yörüngesine ulaştı. Yaklaşık bir ay süren test çalışmalarının ardından Türksat 5A'nın bu ay hizmet vermeye başlaması hedefleniyor. Elektrikli itki sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet verecek Türksat 5A, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde Türkiye'yi dünyada yeni "Ku-Band" kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacak.
ASRIN PROJESİ START ALIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de açıkladığı Kanal İstanbul
Projesi kapsamında 6 köprü inşa edilecek. Köprülerden ilkinin temeli de haziran ayı sonunda atılacak. Maliyeti 15 milyar dolar
olan Kanal İstanbul Projesi
kapsamındaki yapılacak 6 köprünün maliyeti ise 1.4 milyar dolar olacak. Çevresine iki şehrin inşa edileceği kanalın yapımı sırasında 500 bin kişiye istihdam sağlanacak. 200'e yakın bilim insanıyla hazırlanan projede, hiçbir yeşil alan zarar görmeyecek.
18 YILDA 910 MİLYAR TL YATIRIM
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Treni, Kuzey Marmara Otoyolu, Kömürhan Köprüsü, Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu, Çamlıca Kulesi, 5A gibi çok önemli projelerin yanı sıra yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü ve çok sayıda havalimanı da dahil olmak üzere dünyada son 10 yılda gerçekleştirilen mega projeler içinde Türkiye'nin birçok projesinin üst sıralarda yer aldığını açıklamıştı. Karaismailoğlu, "Bu kapsamda son 18 yıl içinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 910 milyar lira yatırım yaparak çok önemli eserler ortaya koyduk" diye konuştu.
SİGORTACILAR HEYECANLA BEKLIYOR
TÜRKİYE Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Türk sigortacılık sektörünün ülkenin mega projelerine teminat sağladığını belirterek, "Bu anlamda finans sektörü içerisinde hayati bir işlev üstleniyoruz ve bunun da gururunu yaşıyoruz" dedi. Yeni dönemde devletin veya özel sektörün yaptığı veya yapacağı şu an gündemde olan tüm dev projeler için sektörün gücü ve kapasitesinin bulunduğunu ifade eden Benli, "Biz de görevimizi büyük bir heyecan ve hevesle bekliyoruz" şeklinde konuştu.