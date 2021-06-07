Mobilyada hedef dünyada ilk 5

İSTANBUL Mobilya
, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet
Güleç, mobilyada mayıs ihracatını yüzde 48'in üzerinde artırdıklarını belirterek, bu artışın sektör temsilcilerini mutlu ettiğini söyledi. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı da olan Güleç, "Mobilyada mayıs ihracatımızı yüzde 48'in üzerinde artırdık. 5 aylık ihracat rakamlarına baktığımızda mobilyada 1.6 milyar dolar
ı şimdiden aştık. 2019 yılında dünya
mobilya sektöründe ihracatını en çok artıran ülke unvanını elde etmiştik. Bu rakamla beraber dünya 8'incisi olmuştuk. Hedefimiz dünyanın ilk 5 ihracatçı ülkesi arasında olmak. Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz" dedi.