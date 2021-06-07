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Giriş Tarihi: 7.6.2021

Mobilyada hedef dünyada ilk 5

Mobilyada hedef dünyada ilk 5
, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Güleç, mobilyada mayıs ihracatını yüzde 48'in üzerinde artırdıklarını belirterek, bu artışın sektör temsilcilerini mutlu ettiğini söyledi. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı da olan Güleç, "Mobilyada mayıs ihracatımızı yüzde 48'in üzerinde artırdık. 5 aylık ihracat rakamlarına baktığımızda mobilyada 1.6 milyar doları şimdiden aştık. 2019 yılında mobilya sektöründe ihracatını en çok artıran ülke unvanını elde etmiştik. Bu rakamla beraber dünya 8'incisi olmuştuk. Hedefimiz dünyanın ilk 5 ihracatçı ülkesi arasında olmak. Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz" dedi.
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Mobilyada hedef dünyada ilk 5
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