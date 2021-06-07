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Giriş Tarihi: 7.6.2021 07:04 Son Güncelleme: 7.6.2021 07:08

yasağını 21 Haziran’da kaldıracak

Rusya Türkiye yasağını 21 Haziran’da kaldıracak
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 'dan bir heyetin 'ye gelerek tedbirleri yerinde göreceğini belirterek, "İnşallah 21 Haziran'dan sonra bu kısıtlamalar kalkacak" dedi.

'ya kısa süre önce yapılan ziyarette, sezon için alınan tedbirlerin muhataplara iletildiğini aktaran Alpaslan, Ruslara 'nin ne kadar güvenli olduğunun anlatıldığını dile getirdi.



Onların da 21 Haziran'dan önce geleceğini, inceleme yapacaklarını ifade eden Alpaslan, "Aldığımız işaretler ve tüm inancımızla, çabamızla 21 Haziran'da bu kısıtlamanın kaldıracak.



Yine , ve gibi ülkelerde de daha uygun seviyelerde Türkiye'ye seyahatlerin başlamasını beklemekteyiz" diye konuştu.



Alpaslan, bunların olması halinde çok ciddi talep geleceğini, 2019'daki bereketli günlere temmuzdan sonra dönmeyi beklediklerini söyledi.



Rusya ile görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Alpaslan, şöyle devam etti: "Uluslararası uçuşların açılmasıyla hareketlilik başlayacak.



Şu anda da bir hareketlilik var ama bunun düzeyinin artması, tesislerimizin yeterince turiste kavuşabilmesi için kısıtlamaların kalkarak uçuşların artması lazım.



İç turizmde de haziran itibarıyla hareketlilik başlıyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarının istediğimiz düzeyde geçmesini Nadir Alpaslan bekliyoruz."

Turizm sektörü gözünü temmuza dikti Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlası kısıtlamalara rağmen Türkiye tatilini iptal etmedi Rus turistler Türkiye uçuşlarını bekliyor Rus turistler sabırsızlandı! Türkiye'nin haziran ayında açılmasını bekliyorlar

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Rusya Türkiye yasağını 21 Haziran’da kaldıracak
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