Rusya Türkiye yasağını 21 Haziran’da kaldıracak

Onların da 21 Haziran'dan önce geleceğini, inceleme yapacaklarını ifade eden Alpaslan, "Aldığımız işaretler ve tüm inancımızla, çabamızla 21 Haziran'da bu kısıtlamanın kaldıracak.
Alpaslan, bunların olması halinde çok ciddi talep geleceğini, 2019'daki bereketli günlere temmuzdan sonra dönmeyi beklediklerini söyledi.
Rusya ile görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Alpaslan, şöyle devam etti: "Uluslararası uçuşların açılmasıyla hareketlilik başlayacak.
Şu anda da bir hareketlilik var ama bunun düzeyinin artması, tesislerimizin yeterince turiste kavuşabilmesi için kısıtlamaların kalkarak uçuşların artması lazım.
Turizm sektörü gözünü temmuza dikti
Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlası kısıtlamalara rağmen Türkiye tatilini iptal etmedi
Rus turistler Türkiye uçuşlarını bekliyor
Rus turistler sabırsızlandı! Türkiye'nin haziran ayında açılmasını bekliyorlar
İç turizmde de haziran itibarıyla hareketlilik başlıyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarının istediğimiz düzeyde geçmesini Nadir Alpaslan bekliyoruz."