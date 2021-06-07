Wood Mackenzie Baş Analisti Ashley Sherman açıkladı: Türkiye'nin Karadeniz'deki başarısı elini güçlendirdi

Türkiye'nin stratejik hedefinin bu miktarı artırmak olması gerektiğinin altını çizen Sherman, "İlk üretim için açıklanan 2023 tarihi hala iddialı görünüyor. Tedarikle ilgili atılacak adımlar için hızlandırılmış bir zaman çizelgesi siyasi ve ekonomik önemi ne olursa olsun pahalı olacaktır." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENDİ" Sherman, şunları kaydetti: "Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşiften bu yana net olan bir şey var: Türkiye'nin Karadeniz başarısı, boru hatlarıyla doğal gaz satın aldığı Azerbaycan, İran ve Rusya ile müzakerede elini güçlendirdi. Türkiye'nin daha düşük fiyatlar, daha düşük hacimler ve daha fazla sözleşme esnekliği için zorlama şansı var. Hatta, nisanda Azerbaycan'la sona eren uzun vadeli kontratın devam eden görüşmelerinde bile bu avantaj masada bulunuyor diyebiliriz."

KARADENİZ'DEKİ TOPLAM REZERV 540 MİLYAR METREKÜPE YÜKSELDİ

Türkiye'nin Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük gaz keşfiyle Karadeniz'deki toplam rezervi 540 milyar metreküpe yükseldi.