Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, Angola ile iş birliğine hazır

Bakan Karaismailoğlu, Angola Ulaştırma Bakanı Ricardo Viegas de Abreu'yu makamında kabul etti. Karaismailoğlu, ulaştırma ve altyapı alanında ilki teşkil eden ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Angola Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın davetine icabetle temmuz ayı sonunda ülkemize gerçekleştirmesi planlanan ziyareti öncesinde bizlerin bir araya gelmesi ayrıca önem taşımaktadır. Bu ziyaretler, ülkelerimiz ve halklarımız arasında mevcut ekonomik ve kültürel ilişkilerin bugüne kadar hiç olmadığı hızda ilerlemesine imkân verecektir" dedi.

'BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMINA HAZIRIZ'

Bakan Karaismailoğlu, liman işletmeciliği alanında diğer ülkelerde faaliyet gösteren tecrübeli ve başarılı şirketler bulunduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu konuda bilgi ve tecrübe paylaşımına hazırız, özel sektörlerin iş birliklerini de destekliyoruz. Türkiye, Afrika ülkeleriyle siyasi, ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel alanlardaki ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem atfetmektedir. Biz Angola ile ilişkilerimizde, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da her fırsatta ifade ettikleri gibi 'Türkiye olarak, varlık gösterdiğimiz her ülkede birlikte kazanma esasına göre hareket ediyoruz'. Ülkemiz, önemli bir reform ve yeniden yapılanma sürecinde bulunan Angola'nın altyapısının gelişimi için ihtiyaç duyabileceği tüm alanlarda, Afrika kıtasında ve dünyada geniş tecrübeye sahip özel sektörüyle iş birliğine hazırdır. Bakanlığın yetki ve görev alanına giren tüm konularda, demir yollarından şehir içi ve dışı kara yollarına, limanların ve havaalanlarının geliştirilmesinden yönetimine dek her önemli alanda kurumsal iş birliği ve tecrübe paylaşımına da hazırız."

Angolalı Bakan Ricardo Viegas de Abreu ise "Biz Türkiye ile daha çok iş birliği yapmak istiyoruz. Bunun için havacılık sektörü çok önemli. Bu sektörde potansiyel olduğuna inanıyoruz, bunu daha da geliştirmek istiyoruz" dedi.