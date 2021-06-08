3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği başvuru işlemleri alınmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği başvuru tarihleri açıklanmış ve destek ödemesi başvuruların e-Devlet aracılığıyla yapıldığı ifade edilmişti. Haziran ayı itibarı ile beraber henüz başvuru yapmayanlar, 3000 TL - 5000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler ve kimlere verilecek sorularına yanıt arıyor.

HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Esnafa 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği başvuruları 25 Mayıs'ta başladı. Başvurular bir ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılacak. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak. Hibe desteği başvurusu 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'da bitecek.

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HİBE DESTEĞİ PARALARI NE ZAMAN VERİLECEK, HESAPLARA YATTI MI?

Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz günler yaptığı açıklamada, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği NACE kodları paylaşılarak destek paketinden kimlerin ve hangi esnaflar ile sanatkarların yararlanabileceği açıklanmıştı. Buna göre, hibe desteği ödemeleri T.C. kimlik no sıralamasına göre aşağıda yer alan tarihlerde yapılacak Peki, 2021 hibe desteği ödemeleri ne zaman verilecek, hibe paraları hangi gün hesaplara yatacak?

İşte, hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak konusuyla ilgili gelişmeler