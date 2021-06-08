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Giriş Tarihi: 8.6.2021 13:07 Son Güncelleme: 8.6.2021 13:10

705 uçuşla en yüksek uçuş rakamına ulaştı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı 705 uçuşla en yüksek uçuş rakamına ulaştı

6 Haziran’da 705 uçuş ve 87 bin 87 yolcuyu ağırlayarak salgının başlangıcından beri en yüksek uçuş rakamına ulaştı.

Haziran ayını kapsayan kademeli normalleşme süreci ile birlikte iç hat uçuşlarına olan talebin yeniden artması ve bazı ülkelerin karantina kurallarını esnetmesi ile birlikte uçuş ve yolcu sayıları da artmaya başladı. Salgın döneminde aldığı önlemlerle ön plana çıkan ve Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) açıkladığı verilere göre Avrupa genelindeki en yoğun uçuş trafiğine sahip havalimanı olan , bu dönemdeki en yoğun gününü ise 6 Haziran'da yaşadı. EUROCONTROL verilerine göre; 31 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında günlük ortalama 658 uçuşun gerçekleştiği İstanbul Havalimanı, 6 Haziran Pazar günü ise toplam 705 uçuş gerçekleşirken 87 bin 87 yolcuyu ağırlayarak salgının başlangıcından beri en yüksek uçuş rakamına ulaştı.

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İstanbul Havalimanı 705 uçuşla en yüksek uçuş rakamına ulaştı
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